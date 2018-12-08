10 yıldır kulaklarımızın pasını silen Doğa İçin Çal serisinin 10. videosu yayınlandı. Bir hatırlatma gayesiyle yola çıkan serinin düşündürdükleri ve hissettirdiklerine dair kısa bir yolculuğa hazır mısınız?

Doğa İçin Çal, internetle çok haşır neşir olmayanların bile karşısına bir şekilde çıkmış başarılı bir proje. Aynı zamanda Türkiye’nin en uzun soluklu internet kampanyalarından birisi. Düşündürdükleri, insana hissettirdikleri ve kültürel çizgisi ise paha biçilemez. Bu işi ortaya koyan muhteşem ekibin çok basit bir gayesi var: Doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek.

Bu kampanya kapsamında 2009 yılından bu yana coğrafyamızın farklı yörelerinden anonim eserler, kültürümüzün büyük bir parçası olan türküler, ünlü simalar ve yetenekli müzisyenlerle seslendiriliyor. Türkiye’yi bırakın, dünyayı dolaşıyorlar ve doğanın bize sunduğu mükemmel mekanlarda canlı kayıtlar yapıyorlar.

8 Aralık’ta yayınlanan yeni video vesilesiyle bu muhteşem işin daha çok duyulmasına ortak olmak istedik.

10. İKİ KEKLİK, DERE GELİYOR DERE (Yeni Video)

"Doğadan çaldığın yeter Doğa için çal!"

1. DİVANE AŞIK GİBİ:

"Dünya'nın hali ortada. Yerküresiyle, atmosferiyle tehlike sinyalleri verip duruyor.

Küresel iklim değişikliği bir dert; seller, taşkınlar, buzulların erimesi, kıyıların denizler tarafından yutulması ihtimali, kuraklık...

Beslenme başka bir dert; besin bulanlar için GDO'lu ürünler, denetimsiz tarımsal ilaçlama, sakıncalı katkı maddeleri... Bulamayanların sorunu karmaşık değil: Sadece açlık! Enerji savaşları, temiz su savaşları... Yani gidişat iyi değil."

2. UZUN İNCE BİR YOLDAYIM​:

"En güçlü ya da yoksul olanların büyük çoğunluğu, kendi küçük ya da büyük çıkarını esas alarak, kendini dünyanın merkezine koyarak yaşıyor. Herkesin mazareti var!

Çok şey sadece günü kurtarmaya yönelik.. Doğayı yok sayarak yapılan her şey, geleceğimizi biraz daha belirsizleştiriyor. Komik olan, korunmak doğanın umurunda bile değil. O nasıl olsa, öyle ya da böyle var olacak... Vay bizim halimize..."

3. GESİ BAĞLARI, ÇEMBERİMDE GÜL OYA, ÇAYELİ'NDEN ÖTEYE:

"İklim değişiklikleri, seller, taşkınlar, bunlar dünya kabuk bağladığından bu yana hep var ama son yüz yılın grafikleri öncekilerle benzerlik göstermiyor, kendi elimizle yaptıklarımızın, bu kötü gidişe direkt etkisi var. Önceleri düşe kalka yaşıyorduk, artık kıçımızın üstünde hızla kaymaya başladık. İşin bilimiyle uğraşan herkes bu konuda hem fikir. Çevreci hareketler, bu gidişi durdurulması gerektiğini herkese anlatmaya çalışıyor."

4. SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM, ÇİÇEK ABBAS, DEVLERİN AŞKI:

"Agaclar.net olarak başından beri işin neresinden tutacağımıza bakıp durduk. Yaptığımız her şeyde bu amacın izi var. Daha neler yapabiliriz?

Doğa sorunlarının evrenselliği, doğanın insanlara mekan ve kaynak oluşuyla, müziğin evrenselliği ve insanların ortak dili oluşu arasındaki bağ, projenin çıkış noktası oldu."

5. BİTLİS'TE BEŞ MİNARE:

"Müzik; yaygın, eneji dolu, durdurup kendini dinleten ya da arka plana geçip çaktırmadan var olan..."

6. ÇÖKERTME, ATEŞ ATTIM SAMANA:

"Dünyanın çivisini çıkaranlar kadar, bunu seyretmekle yetinenler de benzer biçimde sorumluysa, çözümler bulmak ve uygulamak zorundaysak, her vesile ile hatırlamalı, hatırlatmalıyız. Hem değişim gerektiğini bilip, hem 'Şöyle yap, böyle yap' laflarını dinlemediğimize göre, 'Ne yapmalıyım?' diye düşünmek gerektiğini her dinlediğinde hatırlatan bir müzik işe yarar mı? En azından konunun farkında olanlar için, arka planda fazladan bir vicdan azabı durumu yaratır mı?"

7. HAVADA BULUT YOK (YEMEN TÜRKÜSÜ):

"Birlikten kuvvet doğar" mı? Tek tek düşündüğümüz, anlatmaya çalıştıklarımız, hep birlikte, bir ucundan tutarak ortaya konduğunda verdiği enerji artar mı?"

8. HAYDE:

"Agaclar.net'ten Fırat Çavaş, doğdukları iller farklı, yaşadıkları mekanlar farklı, zevkleri, yaşama bakış açıları farklı sayısız müzisyeni, var olan gerçekleri bir kez daha hatırlatmak için bir araya getirdi: Doğa için çal!"

9. HEY ONBEŞLİ:

"Yeni başladık, devam edeceğiz... Sizi de bekleriz!"

Siz davet edersiniz de biz gelmez miyiz?