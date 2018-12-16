YouTube’un Sahte Hesap Silme Uygulamasıyla En Çok Takipçi Kaybeden Türk Kanal Belli Oldu

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Son günlerde kurucularına yapılan operasyon ile kendinden söz ettiren Deep Turkish Web, ciddi sayıda abone kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde kurucuları gözaltına Deep Turkish Web YouTube kanalı, bu sefer farklı bir sorunla karşı karşıya. YouTube'un spam hesapları silme girişimi tüm dünyada büyük etki uyandırdı, ülkemizden de bazı kanallar bu uygulamadan nasibini aldı.
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Aralarında Deep Turkish Web'in de Bulunduğu 11 Fenomen Gözaltına Alındı

YouTube'un yeni uygulamasının ülkemizdeki en ciddi etkisi Deep Turkish Web kanalına oldu. Son güncellemeyle 116 bin abone kaybına uğrayan Deep Turkish Web, sahiplerinin göz altına alınmasının ardından çeşitli tartışmalara konu olmuştu.
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Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Emre ve Erdi Kırgız kardeşler, verdikleri ifadelerin ve evlerinde yapılan aramanın ardından imza kontrolü ile aynı gün serbest bırakılmıştı.

Etiketler: youtube, spam, deep turkish web
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