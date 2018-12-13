Türkiye genelinde yapılan büyük operasyonda, sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanımına teşvik ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Son dönemde YouTuberlar sık sık kolluk kuvvetlerinin radarına takılıyor. Sosyal medya şöhretlerinin haberlere çıkmasına alıştık. Bazı fenomenlere soruşturma açılırken, bazı fenomenler ise doğrudan cezaya çarptırılmıştı.

Türkiye genelinde 26 ilde operasyon için düğmeye basan Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın hedefinde, sosyal medyada gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettikleri ileri sürülen kişiler vardı.

İstanbul’da da, başta Fatih ve Beşiktaş ilçeleri olmak üzere 16 farklı ilçede eş zamanlı baskınlar yapan emniyet mensupları, 11 sosyal medya fenomeni ve YouTuber’i gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilere yöneltilen suçlama ise, sosyal medya üzerinden, uyarıcı madde veya uyuşturucu kullanımını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmakla suçlanıyor.

Beşiktaş Ulus Mahallesi’nde bir adrese yapılan baskında, ‘Deep Turkish Web’ adlı kanalın sahibi olan Erdi ve Emre Kırgız kardeşler de gözaltına alındı. Polislerin evde yaptıkları aramanın ardından, 840 binden fazla abonesi olan kanalın sahibi olan kardeşler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kardeşlerin burada verdikleri ifadede, yaptıkları içeriklerin mizah amaçlı olduğunu ve gerçek kişiler ve kurumlarla bir bağlantısı bulunmadığını belirttikleri öğrenildi.

Deep Turkish Web kanalının sahibi olan Erdi ve Emre, geçtiğimiz aylarda da gözaltına alınmış ve emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmışlardı. O günden itibaren kanallarında, gözatlına alınmalarına sebep olan içeriklere benzer herhangi bir paylaşımda bulunmayan ikilinin hangi içerik nedeniyle gözaltına aldığı henüz net olarak bilinmiyor. Şehit Altuğ Verdi adı verilen operasyonla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.