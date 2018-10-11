Akrobasi Hareketlerini Taklit Eden Yapay Zeka Geliştirildi

Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten araştırmacılar, izlediği videolardan gördüğü hareketleri taklit edebilen yapay zeka geliştirdi.

Yapay zekalar ve makine öğrenimi geliştikçe hayatın birçok alanında kullanılabilecek yeni alanlar açılıyor. Geçtiğimiz aylarda basit dans hareketlerini taklit edebilecek şekilde geliştirilen yapay zeka, şimdi de kompleks akrobasi hareketlerini de taklit edebiliyor.

Bu teknolojinin nasıl kullanılabileceği ile ilgili ilk akla gelen, 'motion capture' ile günlerini hatta aylarını harcayan oyun ve film yapımcıları oluyor. Özellikle FIFA ve NBA 2K gibi yapımlar için oyuncularla oldukça efor gerektiren ve çeşitli cihazlar yardımıyla yapılan hareket algılama süreci böylelikle kolaylıkla yapılabilecek.

Elbette bu yapay zekanın daha ciddi kullanım alanları da olacak. Bir süredir araştırmacılar, alzheimer hastalığının önceden teşhisi için bu hareket algılama teknolojisini kullanarak hastaların hareketlerini gözlemliyorlar.

Siggraf adı verilen bu sistemle ilgili bir de video yayınlandı. Son olarak sizi bu video ile başbaşa bırakıyoruz: