Silah meraklısı bir YouTuber, dünyanın ilk 50 kalibrelik kurşun geçirmez yeleğine 20 metre mesafeden yarı otomatik bir keskin nişancı tüfeğiyle ateş ederek, yeleği test etti.

Edwin Sarkissian isimli YouTuber, yayınladığı silah videoları ile ünlenmiş durumda. Sarkissian, kanalında yayınladığı videolarda birbirinden farklı silahları deniyor ve takipçileri ile silah deneyimlerini paylaşıyor.

Edwin Sarkissian, yayınladığı yeni videoda bu sefer bir silah yerine bir kurşun geçirmez yeleği test etti. Sarkissian, Safe Life Defense isimli bir şirket tarafından geliştirilen 50 kalibrelik mermilere karşı bile koruma sağladığı söylenen kurşun geçirmez yeleği test etti.

Sarkissian, yayınladığı videoda ilk olarak kurşun geçirmez yeleğin kendi üzerinde nasıl durduğunu takipçileri ile paylaştı. Daha sonra açık alana kurulmuş olan bir masaya kurşun geçirmez yeleği yerleştiren YouTuber, yeleğin içine bir tuğla ve ahşap bir blok yerleştirdi. Ahşap blok yeleğin kurşun darbesinden sonra göstereceği etkinin anlaşılması için yerleştirildi.

Silah meraklısı YouTuber, kurşun geçirmez yeleği masaya yerleştirdikten sonra 50 kalibrelik mermi kullanan yarı otomatik keskin nişancı tüfeği Serbu BFG-50 ile yeleğe 20 metre mesafeden ateş etti. Yeleğe ateş ettikten sonra yeleğin son halini gösteren YouTuber, yeleğin kurşunu gerçekten de geçirmediğini gösterdi. Ancak yeleğin arkasında bulunan tuğla parçalanmış ve ahşap blok kırılmıştı.

Safe Life Defense tarafından geliştirilen kurşun geçirmez yelek, dünyanın ilk 50 kalibre kurşun geçirmez yeleği olarak nitelendiriliyor. Kurşun geçirmez yelekte çelik yerine seramik kullanıldı. Bu da yeleğin olması gerekenden çok daha hafif olmasını sağlıyor.

Sarkissian’ın yaptığı denemede de 50 kalibrelik mermi, seramik tabakayı geçti. Ancak yelekte bulunan başka bir katman kurşunu durdurabildi. Sarkissian, yeleğin bir insanın üzerinde böyle atışa maruz kalması halinde insanın göğüs kafesinin kırılabileceğini söylüyor.

Silah meraklısı YouTuber Edwin Sarkissian’ın YouTube’daki kanalını 2.3 milyon insan takip ediyor. Sarkissian kanalında el bombaları ile dolu bir uzaktan kumandalı araba kullanmak, bir sıra balkabağına Magnum silahla ateş etmek gibi videolar yayınlıyor.

50 kalibre kurşun geçirmez yeleğe atış yapılan video: