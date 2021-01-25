YouTuber MrBeast Sayesinde Ay'a Fotoğraf Göndermek Mümkün

52 milyon abonesi bulunan ünlü YouTuber MrBeast, NASA'nın ilerleyen dönemlerde Ay'a göndereceği bir gezginin içerisinde depolama alanı satın aldığını, hayranlarının istediği fotoğrafı veya videoyu Ay'a gönderebileceğini açıkladı.

Ünlü YouTube fenomeni Jimmy MrBeast Donaldson, parasını son derece akıllı ve ilgi çekici bir konu üzerinde kullanmaya verdi. NASA ile anlaşma sağladığını belirten MrBeast, Ay’a yerleştirilecek bir gezicinin içerisinde depolama alanı satın aldığını açıkladı.

Ünlü fenomen, 24 Ocak Pazar günü yaptığı açıklamada Ay’a gönderilecek sabit diskin içerisinde hayranlarından gelen fotoğraflara ve videolara yer verileceğini, karşılığının ise sadece 10 dolar olduğunu açıkladı.

"Evrenin ilk dijital zaman kapsülü"

İnsanların Ay’a istedikleri şeyleri koymasının son derece eğlenceli olacağını belirten MrBeast, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "%100 ciddiyim. NASA, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Ay’a bir gezici yerleştirecek ve ben de onun üzerinde depolama alanı satın almayı başardım. Evrenin ilk dijital zaman kapsülünü yapmanın harika bir şey olacağını düşündüm. Fotoğraf veya video gönderen herkes, bir özgünlük sertifikası alacak ve bu sayede uzun yıllar boyunca yaptığınız bu şeyi resmi olarak kanıtlayabileceksiniz.”

Katılım sağlayabilmek için uyulması gereken sadece bir kural var. MrBeast, gönderilecek videoların maksimum 1 saniye uzunluğunda olması gerektiğini ve bunun da sadece 10 dolar tutacağını dile getirdi. Ayrıca, Ay’a bir şeyler göndermek isteyen insanlar için 3 farklı paket sunuluyor. Sadece fotoğraf veya video göndermek isteyenlerin 10 dolar, yanında t-shirt satın almak isteyenlerin 42 dolar ve sweatshirt almak isteyenlerin ise 69 dolar ödeme yapması gerekiyor.

Ay’a nasıl fotoğraf/video gönderilir?

YouTuber fenomeni, dijital kapsülün içinde yer almak isteyenler için son derece basit bir yöntem sunuyor. Ay’a bir şeyler göndermek isteyen insanların ilk olarak buraya tıklayıp, ünlü fenomenin internet sitesine gitmesi gerekiyor. Ardından, yukarıda bahsi geçen 3 farklı paketten birini seçip, ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra istediğiniz görseli veya videoyu yükleyebiliyorsunuz.