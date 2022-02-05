YTÜ Biyogen'in Astrobiyoloji Konferansı 5-6 Şubat'ta

Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Kulübü’nün organize ettiği ve dünyan dört bir yanından katılımcıların da olacağı Astrobiyoloji Konferans’ı 5-6 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Biyoteknoloji ve Genetik Kulübü, astrobiyoloji meraklıları için bir konferans düzenliyor. Online olarak YouTube üzerinden yapılacak konferansta birçok önemli isim de konuşmacı olarak bulunacak.

5-6 Şubat tarihlerinde yapılacak olan konferansta, Mars’ta yaşam, yerçekimsiz ortamda biyoloji ve ülkemizdeki uzay tıbbı dahil olmak üzere birçok farklı konuda sunumlar yapılacak.

Dünyaca ünlü kişiler sunumlar yapacak

YTÜ Biyogen YouTube kanalında yayınlanacak olan konferansta, alan eski NASA çalışanı Daniel Angerhausen, Blue Marble Space'te araştırmacı Graham Lau ve MIT'de aratırmacı Fatma Pir Çakmak’da sunum yapacak.

Eğer sizde Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Kulübü’nün Astrobiyoloji konferansına katılmak isterseniz burada bulunan formu doldurabilir ve YTÜ Biyogen’in YouTube kanalından konferansı izleyebilirsiniz.