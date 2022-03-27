Çok Sayıda Yunusun Ağlara Takılarak Öldüğü Açıklandı

Maalesef ki her yıl pek çok yunusun yaşamını yitirerek karaya vurduğu görüntülere şahit oluyoruz. Bu defa ise bu sayı çok daha fazla.

Günümüzde sanayileşmeyle birlikte denizlerdeki kirlilik oranının artması denizlerde yaşamını sürdüren pek çok canlının yaşamını tehlikeye atıyor. Ülkemizde de ölü olarak bulunan çok sayıda deniz canlısının midesinde ve diğer iç organlarında plastik ve türevi maddelere rastlandığını sizlerle paylaşmıştık.

Maalesef ki doğaya en büyük zararı biz insanların verdiğine dair pek çok kanıt mevcut ve bunlara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Vapurla veya feribotla yolculuk ederken bize eşlik eden yunuslar, bu defa bizleri derinden üzen bir haberle gündemde. Batı Karadeniz kıyıları başta olmak üzere ülkemizin pek çok kıyı şeridinde onlarca yunusun hayatını kaybederek karaya vurduğu açıklandı.

Ağlara takılıp boğuldular

Geçtiğimiz aylarda karaya vuran yunusların sayısında büyük bir artış yaşanmasının ardından yetkililer konuyla ilgili incelemelerde bulundu. Bu incelemeler sonrası ülkemizin başta Batı Karedeniz kıyıları olmak üzere; Ormanlı, Akpınar, Ağaçlı, Kısırkaya, Kilyos, Rumeli Feneri, İstanbul Boğazı, Sahilköy, Alacalı, Şile, Karasu, Zonguldak ve Sinop kıyılarında 80’i aşkın tırtak türünün (Delphinus delphis adı verilen yunus türü) hayatını kaybettiği açıklandı.

Yapılan incelemelerin ardından tırtak türlerinin ölümünün balıkçı ağlarına takılarak boğulmaları sonucu gerçekleştiği açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda da pek çok canlı türünün yaşamını yitirip karaya vurduğu görülüyordu ancak bu sayılar Şubat ayından bu oldukça yüksek rakamlara ulaştı. Yunus ölümlerinin bu kadar artmasının sebebi kesin olarak belirlenememekle birlikte; uzmanlar bunun sebebinin Ukrayna ve Rusya arasındaki askeri gerilimin artması olabileceğini söylüyor. Yaşamak için kendilerine güvenli bir bölge arayan yunusların kıyıya fazla yaklaşarak balıkçı ağlarına takıldıkları ve bu sebeple boğuldukları düşünülüyor.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'ndan (TÜDAV) konuyla ilgili açıklama geldi:

15 Nisan’da başlayacak olan av yasağına kadar balıkçılıkla uğraşan tüm bireylerin koruma altındaki tırtak türlerinin yaşamına zarar vermemek adına daha dikkatli olmalarını diliyoruz. Onların, gittiğimiz deniz yolculuklarında çoğu zaman bize eşlik ederek yüzümüzü güldüren canlılar olduğunu ve bu şekilde ölmeyi hak etmediklerini lütfen unutmayalım.