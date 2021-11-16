İngiltere ve ABD’li olan ve internetten tanışan iki genç, hiçbir şekilde yüz yüze görüşmeden Zoom üzerinden birbirleriyle evlendi. İkilinin ilişkisi, Facebook’ta bir grup sayesinde başladı.

Koronavirüs salgınının bizi uzunca bir süre sevdiklerimizden uzaklaştırdığı bir gerçek. Fakat bu dönem içinde doğan uzaktan ilişkiler de olmadı değil. Bu uzaktan ilişkilerin bir örneğiyse artık uzaktan ilişki konusunda zirveye oturmuş durumda. Bir Facebook grubu sayesinde tanışan İngiliz Ayşe ve Amerikan Darrin, bugüne kadar hiç yüz yüze buluşmadılar ve Zoom üzerinden evlendiler.

Dünya çapında mektup arkadaşı edinmek için oluşturulan bir grupta 26 yaşındaki Ayşe, pandemi sırasında artık annesi olan bir kadınla iletişim kurdu. Kenda isimli anne, Ayşe’nin yaşına yakın bir oğlu olduğunu söyledi ve ikili, ABD – İngiltere arasında mesajlaşmaya başladı. Çok geçmeden bu mesajlaşmalar telefon konuşmalarına dönüştü ve iki ülke arasındaki 5 saatlik fark bunu durdurmadı.

Ayşe, ABD’nin kapısından geri çevrildi:

Aslında Ayşe ve Darrin yüz yüze de buluşacaklardı. Darrin, Kasım 2020’de Ayşe’ye sevgilisi olması için teklif yaptı. Temmuz ayında Ayşe, annesi ve babası İngiltere’den ABD’ye uçuşlar yasak olsa da Meksika üzerinden geçiş yapmak üzere uçağa atladılar. Aile, Meksika’da 15 gün kaldı ve en sonunda ABD’ye hareket etme kararı aldı.

Darrin’in yaşadığı Detroit kentine ulaştıklarındaysa ABD yetkilileri, Ayşe’nin ‘banka hesabında kaldığı süre boyunca kendisini geçindirecek kadar parası olmadığını’ ve ‘Birleşik Krallık ile yeterince güçlü bağları olmadığını’ söyleyerek ülkenin kapısından geri çevirdi. Artık Ayşe’yle tanışmayı beklemekten sıkılan Darrin, ‘özel bir buluşma gecesi’ teklif etti ve ikili Zoom’da buluştu.

Darrin, bu görüşme sırasında aslında Ayşe’ye Detroit’e gelince yapmayı planladığı evlilik teklifini yaptı. Ailelerin de desteğiyle ABD’nin Utah eyaletindeki sanal düğün törenlerini yasal yapan yasadan yararlanan ikili, 19 Ağustos’ta Zoom üzerinde çevrimiçi bir törenle evlendi.