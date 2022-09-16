Yüzüklerin Efendisi, orijinal film üçlemesiyle bizlere unutamayacağımız anlar bıraktı. Peki dizisi bu konuda neler yapabilir? Bugün sizlere dizi ve film arasındaki can alıcı benzerliklere ve farklılıklara bakacağız.

Bizi bulunduğumuz yerden çok daha farklı bir evrene; ölümsüz elflerin yaşadığı diyarlardan güçlü cücelerin büyük yeraltı şehirlerine götüren Yüzüklerin Efendisi, bizlere uzun yıllardan beri bambaşka duygular yaşattı. Peter Jackson'ın orijinal film üçlemesiyle dünyanın en ünlü filmleriyle karşılaştığımız 2000'li yıllardan bugüne kadar hiçbir zaman bu efsanevi evrenden kopmadık. Filmlerin de ötesinde kitaplarla büyüyen bir nesil bulunuyor. Böylesine büyük bir yapım söz konusu olduğunda karşımıza çıkan her yeni şeye büyük umutlar bağlıyoruz. Bunlardan biri de Amazon'un uzun yıllardır beklenen dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri oldu.

İlk 4 bölümüyle karşımıza çıkan ve insanları ikiye bölen dizi, bazı noktalarda çok iyi bir iş çıkarırken bazı noktalarda ise kafalarda soru işareti bıraktı. Peki daha önce çıkan orijinal Yüzüklerin Efendisi filmleriyle Amazon'un yeni dizisini karşılaştırırsak ne gibi sonuçlar görürüz? Bugün sizlerle filmler ve dizi arasındaki can alıcı benzerlik ve farklara bakacağız. Elbette Yüzüklerin Efendisi orijinal üçlemenin her anlamda çok üst düzey bir yapım olduğunu ve dizinin böyle bir yapımın üstüne çıkmasının pek de mümkün olmadığını söyleyelim. Bununla birlikte dizinin de iyi yaptığı şeyler var. Hadi gelin bu iki yüksek bütçeli yapıma bakalım.

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Yüzüklerin Efendisi üçlemesiyle Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisini kıyaslıyoruz.

Orijinal filmlerle diziyi kıyaslamak için bazı alt başlıklara ayırmak gerekiyor. Müzikler, görsel efektler, hikayesi gibi pek çok konuya değineceğimiz kıyaslama içeriğimize gelin yakından bakalım.

Dizinin yaptığı en iyi işle başlayalım: Görsel efektler

Filmle diziyi kıyasladığımızda dizinin belki de film karşısında durabildiği en iyi konum görsel efektleri. Bu ifadeden filmlerin görsel efektlerinin kötü izlenimi çıkmasın. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin görsel efektleri, döneminin en başarılılarındandı. O kadar iyiydi ki sonraki yıllarda çıkan pek çok yapımdan çok daha gerçekçi ve kaliteli görsel efektlere sahipti. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi ise filmlerde gördüğümüz kalitenin üzerine koymayı başarmış. Dizinin yaptığı tek iyi iş, içinde hissedeceğiniz savaş sahneleri değil. İçinde bulunduğumuz ortamlar da o kadar iyi yansıtılmış ki gerçekten Orta Dünya'da hissediyoruz. Dizinin belki de filmdeki kaliteyi bulduğu en önemli noktası görsel konusunda yakaladığı başarısı oldu.

Dizi, müziklerde iyi iş başarmış. Elbette bu, orijinal filmin müziklerine yaklaştığı anlamına gelmiyor.

Dizinin iyi başardığı çok şey var. Sanırım paranın sağlayabileceği pek çok noktada dizinin başarılı olduğunu görüyoruz. Doğru insanlarla çalıştığınızda belirli bir seviyenin altında kalmanız çok da mümkün değil zaten. Filmin müzikleriyle dizinin müziklerini kıyaslamaya kalkmak pek mümkün değil, çünkü filmin müzikleri bu zamana kadar bir film için yapılmış en iyi müzikler arasında yer alıyor. Rohan ve Gondor için yapılmış efsane müzikler, Shire'ın o sıcak müziği derken orijinal üçlemenin tüm müzikleri ruhumuzun bir köşesinde sağlam bir şekilde bulunmaya devam ediyor. Bırakın 250 milyon doları 250 milyar dolar da yatırsanız bu müziklerin sunduğu hazzı muhtemelen yakalamanız pek mümkün değil.

Elbette bu, dizinin müziklerinin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzüğü de başarılı müziklere sahip. Özellikle bizi Orta Dünya'nın derinliklerine çekme konusunda başarılı olduklarını söyleyebiliriz.

Dizinin filmlere göre en çok düşündüren yanı: Hikaye

Yüzüklerin Efendisi film üçlemesini ele aldığımızda tüm başarılı görsel efektler, müziklerden daha bile fazla ön plana çıkan bir şey vardı: Hikaye. Tolkien'in ölümsüz eserlerinden derlenen ve her şeyi ele alamasa da kitaplara olabildiğine sadık kalan orijinal film üçlemesi, bizlere unutamayacağımız bir hikaye sundu. Dizi ise geride kalan son 4 bölümde bu konuda düşündürmeye devam ediyor. Kitaplarla aynı çizgide gitmeyeceğini bildiğimiz Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi, hikayeyi çok ağırdan alıyor. Bu ağırdan almak çok iyi sonuçlanabileceği gibi tam bir fiyaskoya da dönebilir.

Her halükarda dizinin filmin hikayesiyle kıyaslamasını yapmak özellikle ilk aşamada çok gerçekçi değil. En iyi tabirle Güç Yüzükleri dizisinin orijinal film üçlemesinin hikaye anlatımına yetişebilmesi için 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor.

Yüzüklerin Efendisi film ve dizisini kıyaslayabileceğimiz diğer detaylar:

Amazon'un yeni dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin pek çok şeyi doğru yaptığını biliyoruz. Özellikle görsel efektler konusunda bizleri büyüleyen sahneler yer alıyor. Ancak özellikle ince detaylarda filmin fark yarattığını görüyoruz. Öncelikle dizi, kitaplara göre ilerlemiyor. Bu da diziye çok geniş bir alan bırakıyor. Böylesine büyük bir alan da özellikle Yüzüklerin Efendisi izlemeye gelen hayranlar için olumsuz bir şey olabilir. Bununla birlikte dizide olan farklılıklardan birisi de geçmişini bilmediğimiz çok sayıda karakterin bulunması. Elbette bu diziye olumsuz etki oluşturabileceği gibi tam tersine olumlu da yansıyabilir. Sanırım tüm bunları dizinin ilerleyen bölümlerinde daha net anlayabileceğiz.

Her ne olursa olsun Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen bir diziyi izlemek çok keyifli. Aşırıya kaçmadan sürekli Yüzüklerin Efendisi evreninde yer alan yapımları hayatımızda görmeyi istiyoruz.

Bugün sizlerle Yüzüklerin Efendisi dizi ve film kıyaslaması yapmaya çalıştık. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Dizinin filmden daha iyi olduğu noktalar var mıdır? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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