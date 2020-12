Her ne kadar Yüzüklerin Efendisi serisi ve Hobbit, beyazperde yolculuğunu tamamlamış olsa da Orta Dünya’da anlatılmaya değer ve filmlerin gösteremediği birçok hikâye var. Önümüzdeki dönem Amazon Prime’da yayınlanacak Yüzüklerin Efendisi dizisi anlatılmamış hikâyelerin aktarıcısı olacak. Dizinin oyuncularına, çıkış tarihine ve ortaya çıkan diğer detaylarına yakından bakıyoruz.

J.R.R. Tolkien’in oluşturduğu Orta Dünya evreni ve bu evrenin merkezinde yer alan Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi, fantazi kurgunun en üst düzey örnekleri. Yüzüklerin Efendisi 2001 yılındaki ilk filmin çıkışına kadar edebiyat dünyasında çok ünlü olsa da Yüzük Kardeşliği filminden sonra dünya çapında milyonlarca hayran kazanmayı başardı.

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden önce geçen Hobbit serisinin de çekilmesiyle bir bakıma Yüzüklerin Efendisi serisi sinemadaki yolculuğunu tamamlamış oldu. Fakat Orta Dünya’da daha anlatılacak çok hikâye var. Bu hikâyeleri bizlere aktaracak Yüzüklerin Efendisi dizisi nihayet geliyor. Dizinin ortaya çıkan tüm detaylarına hep beraber yakından bir göz atıyoruz.

Yüzüklerin Efendisi dizisi, sinema filmlerinde bile güçlükle toplanan bütçeye sahip:

Büyük fantazi edebiyat serilerinin diziye dönüştürülmesine; 2011 yılında yayın hayatına başlayan Game of Thrones ön ayak oldu. HBO’nun çok büyük bütçelerle çektiği Game of Thrones, akıllara bir gün Yüzüklerin Efendisi serisinin de dizi olarak ekranlara dönebileceği gerçeğini getirdi.

Nitekim öyle de oldu. 2018 yılında Amazon, Netflix’in verdiği teklifi geçerek Yüzüklerin Efendisi dizisi için serinin yayın haklarını HarperCollins yayınevinden 250 milyon dolara aldı. Burada bahsi geçen 250 milyon dolar ise sadece bir sezon için biçilen fiyat. Amazon’un 5 sezonluk Yüzüklerin Efendisi için harcayacağı bütçe bu durumda 1 milyar doları rahatlıkla aşıyor.

Dizi de filmlerin çekildiği Yeni Zelanda'daki bölgelerde çekilecek:

Bildiğiniz üzere Yeni Zelanda’da çekilen Yüzüklerin Efendisi filmleri, nefes kesici mekânları ve sinematografisi ile ünlü. Yeni Zelanda’nın uçsuz bucaksız el değmemiş doğası ve filmlerin yakaladığı görsel başarı düşünüldüğünde dizinin de Yeni Zelanda’da çekilecek olması gayet doğal karşılanıyor. Ayrıca Yeni Zelanda kırsallarının ve doğasının Tolkien’in Orta Dünya evreni ile bu kadar örtüşmesi, Yeni Zelanda kararını daha da mantıklı kılıyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisi bize ne anlatacak?

Dizinin konusuna dâir şu an pek bir detay bulunmasa da aslında hangi zamanda geçeceği Amazon tarafından resmi olarak duyurulmuştu. Bir Orta Dünya haritası paylaşarak dizinin detaylarını Twitter hesabında duyuran Amazon, dizinin İkinci Çağ’da geçeceğini bizlere aktardı. Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi ise Üçüncü Çağ’da geçiyordu. Ayrıca yine dizinin bir Yüzüklerin Efendisi yeniden yapımı veya film serisinin devamı niteliğinde olmayacağı biliniyor.

Yani yeni diziyle beraber orijinal üçlemenin binlerce yıl öncesine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Güç yüzüklerinin dövülmesiyle ve Elflere, İnsanlara ve Cücelere dağıtılmasıyla ilgili ünlü repliklerin de Amazon tarafından paylaşılmasıyla, dizinin yüzüklerin dövüldüğü dönemde geçeceğini anlayabiliyoruz. Ayrıca Amazon’un paylaştığı Orta Dünya haritasında Númenor isimli İkinci Çağ’a ait bir insan yerleşkesi yer alıyor. Bu detay da dizinin İkinci Çağ’ın başlarında ve ortalarında geçeceğini doğruluyor.

Dizide anlatılacak İkinci Çağ’da neler yaşanmıştı? Yüzüklerin Efendisi dizisi, evrenin Silmarillion kitabındaki hikâyeleri izleyebilir:

İkinci Çağ’da yaşanan olaylara ve dizide yer alması muhtemel hikâyelere baktığımızda ilk başta doğal olarak yüzüklerin dövülmesi geliyor. Geçen yüzyıllar içerisinde toplam 16 yüzük yapılmıştı ve bu yüzükler Orta Dünya’nın baskın ırkları arasında paylaşılmıştı. Daha sonra Elfleri Annatar kılığına girerek kandıran Sauron, Tek Yüzük’ü yaptı ve kendisine karşı çıkan tüm uluslara savaş açtı.

Ayrıca İkinci Çağ, Tek Yüzük dövülene kadar güç yüzüklerinin Elfler, İnsanlar ve Cüceler tarafından nasıl kullanıldığına dâir birçok hikâyeye ev sahipliği yapıyor. Bu hikâyelerin birçoğu, Tolkien’in ölümünden sonra oğlu tarafından düzenlenen ve yayınlanan Silmarillion kitabında bulunuyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisinde rol alacak isimler:

Daha öncede belirttiğimiz gibi dizinin ana hikâyesi hakkında henüz bir bilgi olmadığı için dizide hangi karakterlerin olacağı da doğal olarak bilinmiyor. Fakat Amazon dizide rol alacak birçok ismi resmi olarak açıkladı. Dizinin kadrosu ise bir hâyli geniş. İlk açıklanan isimlerin üzerine Amazon, Aralık ayı içerisinde ekstra 20 isim daha açıkladı. Yüzüklerin Efendisi dizisi için açıklanan isimler ve tanındıkları diğer projeler şu şekilde sıralanıyor:

Roberto Aramayo (Nocturnal Animals), Owain Arthur (The Palace), Nazanin Boniadi (Hotel Mumbai), Tom Budge (The Proposition), Morfydd Clark (Crawl), Ismael Cruz Cordova (Ray Donovan), Joseph Mawle (Game of Thrones), Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Maxim Baldry (Last Christmas), Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe (Power Rangers), Trystan Gravelle, Lenny Henry (Harry Potter), Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan (Ozark), Lloyd Owen (The Bodyguard), Augustus Prew (Prison Break), Peter Tait (Yüzüklerin Efendisi: Kral’ın Dönüşü), Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker (Jessica Jones), Sara Zwangobani.

Şu an için listelenen oyuncuların hangi karakterleri canlandıracakları bilinmiyor. Fakat Deadline Hollywood tarafından yapılan bir habere göre Crawl filminde rol alan Morfydd Clark, orijinal üçlemede Kate Banchett tarafından canlandırılan Galadriel’in gençliğini oynayacak.

Yüzüklerin Efendisi dizisinin yönetmeni kim? Peter Jackson olaya dâhil olacak mı?

Dizinin ilk iki bölümü için yönetmen koltuğunda ünlü İspanyol yönetmen J.A. Bayona oturuyor. El orfanato (Yetimhane), A Monster Calls (Canavarın Çağrısı), Lo imposible (Kıyamet Günü) ve Jurassic World: Yıkılmış Krallık gibi birçok ünlü filme imza atan yönetmenin ortaya çıkaracaklarını bizler de merakla bekliyoruz.

Orijinal üçlemenin ve Hobbit üçlemesinin yönetmeni efsane Peter Jackson ise diziye danışmanlık yapabilir. Bazı yönetmenlerin senaryo ve olay örgüsü noktalarında Peter Jackson’dan Orta Dünya hakkında yardım alacağı konuşuluyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisi zaman yayınlanacak?

Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezon çekimlerine 2019 sonlarına doğru başlanmıştı. Fakat tüm dünyada hâlâ etkisini hissettiren koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Mart ayında çekimler durduruldu. Yeni Zelanda’nın virüsle başarılı bir şekilde başa çıkması nedeniyle Eylül ayında dizinin çekimlerine tekrar başlandı. Dizinin ilk sezon çıkış tarihi için ise 2021 yılının ortaları konuşuluyor. Amazon Stüdyoları başkanı Jennifer Salke de dizinin 2021 yılı bitmeden gala yapacağını umduğunu belirtiyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisi kaç sezon olacak?

2019 yılında henüz ilk sezonun çekimlerine başlanmadan önce Yüzüklerin Efendisi, ikinci sezon onayını almıştı. Yapımcıların ve dizi ekibinin ise planı ilk sezonun ilk iki bölümünü çektikten sonra çekimlere ara vermek ve ikinci sezonun senaryosunu çekim için hazırlamaktı. Fakat araya giren koronavirüs salgını, tüm bu planları alt üst etmiş oldu.

Fakat yine Deadline Hollywood tarafından yapılan habere göre bu dizinin yönetici yapımcıları J.D. Payne ve Patrick McKay, pandemi nedeniyle verilen zorunlu arada ikinci sezonun senaryosu üzerinde çalışmaları ilerlettiler. Biraz gecikmeli olsa da Yüzüklerin Efendisi dizisi, Amazon’un anlaştığı üzere 5 sezon olarak ekranlarımızda yer alacak gibi duruyor.

Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında bilinen tüm detayları aktardığımız içeriğimizin sonuna geldik. Yüzüklerin Efendisi dizisi, hem bütçesi hem de olağanüstü Orta Dünya sayesinde dizi dünyasında Game of Thrones’un en büyük ve tek rakibi olacak gibi duruyor.