Zadak 511, yeni nesil anakartlar ile uyumlu olan ve tek birimde 32GB kapasite sunan yeni RAM'lerini ve 64GB RAM kapasitesini mümkün kılan Shield DC Aura2 RGB DDR4 3200MHz bellek kitini duyurdu.

Bilgisayar donanımları ile yakından ilgilenenler dışında adını duyan pek fazla kişi olmayan Zadak 511, yeni nesil Asus anakartlar ile uyumlu olacak 32GB Çift Kapasiteli DDR4 RAM’ini duyurdu. Söz konusu 32GB RAM, yeni nesil anakartlar ile uyumlu Shield DC Aura2 RGB DDR4 3200MHz bellek kiti sayesinde 32GB+32GB şeklinde 64GB’lık bir RAM olarak kullanılabiliyor.

Yapılandırmanın nasıl olacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak böylesine büyük bir bellek kapasitesi sunmak için çift aşamalı bir sistem olacağını ve Zadak Shield Aura2 RGB olarak tanıtılacak bir RGB sistem ile çalışacağını tahmin etmek zor değil. Bellekler, yoğun iş yükü için 1.35V’ta 3200MHz frekans hızına sahip.

Yeni tek birimde 32GB kapasitesi sunan RAM’lerin en kötü özelliği, herhangi bir anakart ile uyumlu olmayacak kadar uzun olması. Yine de tek birimde oldukça yüksek RAM kapasitesi sunan yeni bellek, yeni nesil anakart alacak kullanıcıları memnun edecektir. Zadak Shield DC Aura2 RGB’nin nasıl fiyatlandırılacağı ve ne zaman satışa sunulacağı şu an için bilinmiyor.