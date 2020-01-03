1.1 milyondan fazla abonesi bulunan ApexTV adlı YouTube kanalı, paranormal ve gizemli videolarına bir yenisini daha ekledi. 31 Aralık gecesi yayınlanan videoda bir adam, zaman yolcusu olduğunu ve 2075'te Los Angeles’ın sular altında kalacağını söyledi.

Popüler video paylaşım platformu YouTube’daki macerasına 2014 yılında başlayan ApexTV, daha çok zaman yolculuğu hakkındaki videoları ile tanınıyor. Kısa sürede ün kazanan ve bugün 1,1 milyon aboneye hitap eden bir YouTube kanalına dönüşen ApexTV, 31 Aralık günü 55 yıl sonrasından yani 2075 yılından geldiğini iddia eden bir adamın videosunu paylaştı.

Ellerine oldukça tuhaf bir eldiven takan bir adam, 2075 yılında ABD'nin New York'tan sonra ikinci en kalabalık şehri olan Los Angeles’ın sular altında kalacağını iddia etti.

Zamanda yolculuk yaptığını ve insanları uyarmak için 2019 yılına geri döndüğünü söyleyen esrarengiz adam, 55 yıl sonrasından bir fotoğraf göstermeyi de ihmal etmedi. Kasper adındaki zaman yolcusu, geçtiğimiz mayıs ayında da benzer bir iddia ile karşımıza çıkmıştı. Yine ApexTV’de yayınlanan videoda, Los Angeles'ın 2063 yılına kadar su ile kaplanacağını ve LA’in gelecekte bir sualtı şehri olduğunu gösteren kanıtlar sunacağını söyleyen adam, 2075 yılından gösterdiği fotoğraflarla sözünü tutmuşa benziyor.

İki robot tarafından yetiştirildiğini iddia eden Kasper, zaman yolculuğunu mümkün kılan teknolojinin 2028 yılında halka açılacağını ve 2021'de insanların daha uzun yaşamalarını sağlayacak çip teknolojisinin piyasaya sürüleceğini söylüyor. Kasper ayrıca insanların yakın gelecekte beyinlerini internete yükleyebileceklerini ve uzaylıların dünyamıza ziyarette bulunacağını iddia ediyor.

Kasper’ın akıl almaz iddialarda bulunduğu videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: