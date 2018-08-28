Bir insan için zamandan daha değerli hiçbir şey yok kuşkusuz. Zira ne geri getirebiliyor, ne de telafi edebiliyoruz zamanı.

Hal böyle olunca, dünya üzerindeki 'sınırlı' zamanımızı nasıl kullandığımız sorusunu ciddi ciddi ele almamız ve belki de en çok bunu sorgulamamız gerekiyor.

Peki zamanımızı hangi yollarla boşa harcıyor, diğer bir deyişle çöpe atıyoruz? Son yıllarda özellikle de şu 5 konu öne çıkıyor.

1. Aşırı sosyal medya kullanımı

Sadece Facebook’ta, 100 milyona yakın 'sahte hesap' olduğu sanılıyor. Ve yalnız bu sayı bile, insanların her şeyden değerli olan vakitlerini hiçbir kıymeti yokmuşçasına harcadıklarını gösteriyor.

2. Televizyon karşısında geçen saatler

Televizyon seyretmek; dünyanın belki de en fazla zaman kaybettiren eylemi. İnsanların büyük bir çoğunluğu, kitap okumak yerine televizyon izlemeyi tercih ediyor maalesef.

3. Gereksiz telefon konuşmaları

Bir zamanlar yalnızca hal hatır sormak ve önemli işleri halletmek için kullanılan telefon, günümüzde bir tür zaman öldürme makinesine dönüşmüş durumda. Mesela öğünlerimizi (zamandan tasarruf olsun diye) hamburger-cola ile geçiştirirken, telefonda saatlerce yemek üzerine sohbetler gerçekleştirebiliyoruz.

4. Bilgisayar oyunlarına harcanan zaman

Oyun sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de (eğlenmek) bir ihtiyaç olabilir. Fakat uzun saatler boyunca bir ekranın karşısında oturmanın insanı rahatlatmak şöyle dursun, ruhsal ve fiziksel olarak yoracağı ve strese sokacağı da unutulmamalı.

5. Nefret edilen bir işte çalışmak

İnsanın sevmediği, karakter yapısı ile uyuşmayan bir işte çalışıyor olmasından daha kötü çok az şey vardır şu hayatta. Dolayısıyla, bu işten olabildiğince erken kurtulmak ve sevilen-uygun, dolayısıyla da kariyer yapılabilecek bir alana yönelmek gerekiyor.