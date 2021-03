Girişimciliğe dair her detayı katılımcılara sunma hedefiyle yola çıkan Zero to One “Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi”, Türkiye’nin üniversite bazında en büyük girişimcilik etkinliklerinden biri olarak 13 Mart Cumartesi günü online olarak gerçekleşecek.

İsmini girişimcilik dünyasının en önemli kitaplarından biri olan, Peter Thiel’in Zero To One’ından alan Zero to One “Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi”, girişimcilik dünyasında insanları ‘sıfır olmaktan bir olmaya taşımayı’ amaçlıyor. Etkinlikte Türkiye’nin başarılı ve öncü girişimcileri bir araya gelerek, profesyonel yaşamlarında edindikleri tecrübeleri ve ilham veren hikayelerini seminerler aracılığıyla üniversite öğrencilerine aktaracak. Katılımcılar farklı kariyer yollarını ve bakış açılarını deneyimleme, bir girişimcinin hayatını yakından dinleme fırsatı bulacak. Aynı zamanda etkinlik boyunca ana sahnedeki konuşmalara eş zamanlı olarak, başarılı startup’ların ve çeşitli firmaların organize ettiği workshoplara ve örnek olay incelemelerine yer verilecek. Yaklaşık 600 kişinin katılması beklenen etkinlik; Yemeksepeti kurucu-CEO’su Nevzat Aydın, Hepsiburada.com CEO’su Murat Emirdağ, Peak kurucusu ve seri girişimci Hakan Baş, Armut.com kurucusu Başak Taşpınar Değim gibi iş dünyasının önde gelen konuşmacılarını ağırlayacak. Koç Üniversitesi Girişimcilik Kulübü tarafından 13 Mart Cumartesi günü online olarak düzenlenecek olan Zero to One “Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi” hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için zto21.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

