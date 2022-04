Hem iş dünyanızda hem de kişisel hayatınızda sahip olduğunuz sorumlulukları, katılacağınız etkinlikleri ve yürütmekte olduğunuz projeleri çok daha kontrollü bir şekilde yönetmek için zihin haritası uygulamalarını kullanabilirsiniz. Gelin hayatınızın her alanında işinizi kolaylaştıracak en iyi zihin haritası uygulamalarına yakından bakalım.

İş dünyasının bir an olsun düşmeyen temposunda tüm vaktinizi alan sorumluluklara bir de günlük hayatınızda yapmanız gerekenler eklenince işin içinden çıkamaz hale gelebilirsiniz. Özellikle bir ekiple yürütülen iş projeleri, ortak bir yönetim alanı olmayınca epey zor olabilir. Zihin haritası uygulamaları tam da bu noktada devreye giriyor. Zihin haritası, aslında günlük hayatınızı planlamak için uzun zamandır uygulanan bir yöntemdir. Uygulamalar ise bu yöntemin teknoloji ile yoğrulmuş hali.

Zihin haritası uygulamalarını mobil cihazlarınız üzerinden kolayca kullanabildiğiniz için her an, her yerde yapılan planları takip edebilir, düzenleyebilir ve hayat akışınızı buna göre yönlendirebilirsiniz. Emin olun, ufak detaylarda boğulmak yerine bu tür uygulamalar kullanarak planlı yaşamak çok daha avantajlıdır. Gelin hayatınızın her alanında işinizi kolaylaştıracak en iyi zihin haritası uygulamalarına yakından bakalım.

Zihin haritası uygulamaları:

Pek çok uygulama ile uyumlu: Microsoft Visio Viewer

Geliştirici: Microsoft Corporation

Puan: 4,7

İş dünyası için pek çok farklı hizmet, yazılım ve uygulama sunan Microsoft’un bir de Visio isimli bir zihin haritası sistemi bulunuyor. iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinden Microsoft Visio Viewer uygulaması ile Visio sistemindeki tüm verilerinize ulaşabiliyor ve üzerinde düzenleme yapabiliyorsunuz. Uygulama; OneDrive, OneDrive İş ve SharePoint uygulamalarla da uyumlu olarak çalışıyor.

Sınırsız özelleştirme seçenekleri: MindMeister

Geliştirici: MeisterLabs

Puan: 4,2

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Kullanıcı dostu bir organizasyon sistemi sunan MindMeister mobil uygulaması ile hayatınızın her alanını planlayabilirsiniz. Üç taneye kadar zihin haritası oluşturabileceğiniz uygulama üzerinden haritalarınıza ve klasörlerinize çevrimiçi olarak ulaşabilir, senkronize olarak düzenleyebilir, kolayca ekleme ve çıkarma yapabilir, özelleştirmeler yapabilir ve konularla ilgili notlar, bağlantılar, görseller ve sunumlar ekleyebilirsiniz.

Tek uygulama, geniş hizmet: ClickUp

Geliştirici: Mango Technologies, Inc.

Puan: 4,1

İndirme sayısı: 500 Bin +

Dünya çapında 800 binden fazla ekip tarafından kullanılan ClickUp - Manage Teams & Tasks mobil uygulaması ile tek uygulama üzerinden pek çok farklı hizmete ulaşabilirsiniz. ClickUp ile çevrimiçi olarak yeni görevler oluşturabilir, var olan görevleri güncelleyebilir, düzenleyebilir, tüm görevleri tek listede görüntüleyebilir ve anlık bildirimleri sayesinde aynı görev üzerinde çalıştığınız ekibin tüm adımlarını takip ederek gerekli müdahaleleri yapabilirsiniz.

İş sürecini hızlandıran sezgisel arayüz: SmartDraw

Geliştirici: Sergey Aleksandrovich

Puan: 1,7

İndirme sayısı: 10 Bin +

Kullanıcılarına profesyonel bir deneyim sunmayı hedefleyen SmartDraw mobil uygulaması, iş sürecinizi hızlandırarak çok daha sistematik hareket etmenizi sağlayacak sezgisel bir arayüze sahip. Sunduğu bulut depolama alanı sayesinde aynı sistem üzerinden hem çalışma arkadaşlarınızla hem de müşterilerinizle veri paylaşımı yapabilirsiniz. SmartDraw uygulamasının çevrimiçi özellikleri sayesinde tüm iş sürecini anlık olarak takip etmeniz mümkün.

Hazır şablonlar: Lucidchart

Geliştirici: Lucid Software Inc

Puan: 2,9

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Görsel verilerle destekleyerek iş sürecinizi hızlandıracak özellikler sunan Lucidchart - Flowchart, Diagram & Visio Viewer mobil uygulaması, Microsoft Visio gibi pek çok farklı hizmet ile uyumlu olarak çalışıyor. Uygulama üzerinden yeni belgeler oluşturabilir, var olan belgeleri düzenleyebilir, hazır şablonlar ile hızlı başlangıçlar yapabilir, paylaşımlara yorum yapabilir ve tüm bunlara çevrimdışı olarak da ulaşabilirsiniz.

Gelişmiş ekleme özellikleri: MindManager Go

Geliştirici: Corel

Puan: 4,1

İndirme sayısı: 10 Bin +

Geliştirilmiş filtreleri ve özel arama sistemi ile aradığınız tüm belgelere nokta atışı bir şekilde ulaşmanızı sağlayan MindManager Go mobil uygulaması ile yapacağınız tüm çalışmaları, MindManager masaüstü uygulamasında da senkronize olarak görüntüleyebilirsiniz. Sezgisel bir arayüze sahip olan uygulama aynı zamanda belgelere görev bilgileri, özellikler, SmartRules, formüller, nesneler ve akış çizelgeleri eklemek gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Farklı türlerde zihin haritaları: XMind

Geliştirici: XMind Limited

Puan: 4,3

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Uzun yıllardır kullanıcı odaklı bir zihin haritası hizmeti veren XMind: Mind Map mobil uygulaması, listemizdeki en kullanışlı arayüzlerden birine sahip. Masaüstü uygulaması ile senkronize olarak kullanabileceğiniz XMind: Mind Map üzerinden Fishbone ve Org-Chart gibi türler de dahil olmak üzere 16 farklı zihin haritası diyagramı oluşturabilirsiniz. 10 farklı tema ile uygulamanızı özelleştirerek dosya yönetimini benzersiz hale getirebilirsiniz. Google Slides,, Microsoft PowerPoint, Keynote gibi uygulamalarla da uyumlu olarak çalışıyor.

Özelleştirilebilir diyagramlar: Coggle

Geliştirici: Coggle

Puan: 3,5

İndirme sayısı: 100 Bin +

En karmaşık planlarınızı bile görselleştirerek çok daha kolay bir şekilde düzenlemenizi sağlayan Coogle mobil uygulaması üzerinden oluşturduğunuz dosyaları ekibinizle ve arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden üç taneye kadar ücretsiz zihin haritası oluşturabilir, anlık bildirimleri sayesinde tüm çalışmaları gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve markdown desteği ile sayısız diyagram oluşturabilirsiniz.

Her an sunuma hazır olun: Mindomo

Geliştirici: Expert Software Applications Srl

Puan: 4,6

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Kullanıcılarına sunduğu özel bulut depolama alanı sayesinde tüm çalışmalarınıza dilediğiniz yerden ulaşmanızı sağlayan Mind Map & Concept Map Maker - Mindomo mobil uygulaması üzerinden oluşturduğunuz zihin haritaları ile direkt sunum yapma şansınız var. Uygulamada hazırlamış olduğunuz tüm dosyaları hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak düzenleyebilirsiniz. Özelleştirme seçenekleri sayesinde benzersiz bir dosya yönetim deneyimi yaşayabilirsiniz.

Aradığınız her şey elinizin altında: miMind

Geliştirici: CryptoBees

Puan: 4,7

İndirme sayısı: 1 Milyon +

Sezgisel, kullanıcı dostu ve farklı cihazlar için optimize edilmiş bir arayüze sahip olan miMind - Easy Mind Mapping mobil uygulaması ile özel renklere ve şemalara sahip dosyalar oluşturarak dilediğiniz gibi paylaşabilir ya da bu dosyaları farklı PDF, XML ve metin dosyalarına ekleyebilirsiniz. Reklamsız bir kullanım sunan uygulama pek çok farklı formattaki dosya biçimini destekliyor. Sunduğu bulut depolama alanı sayesinde tüm dosyalarınıza dilediğiniz yerden ulaşabiliyorsunuz.

En kullanışlı zihin haritası uygulaması: Ayoa

Geliştirici: OpenGenius Ltd

Puan: 4,7

İndirme sayısı: 100 Bin +

Oldukça basit ve kullanışlı bir arayüze sahip olan Ayoa: ultimate mind mapping mobil uygulaması, listemizdeki kullanımı en kolay zihin haritası uygulamalarından bir tanesi. Uygulama üzerinden tüm planlarınızı, görevlerinizi ve düşüncelerinizi görselleştirebiliyorsunuz. Hazırlanan basit diyagramlar üzerinden iş süreçlerinizi kolayca takip edebilir ve uygulamanın özelleştirme seçenekleri ile benzersiz bir dosya yönetim deneyimi yaşayabilirsiniz.

Geniş paylaşım seçenekleri: Mindz

Geliştirici: Birch Ave

Puan: 3,0

İndirme sayısı: 50 Bin +

Mindz - Mind Mapping mobil uygulamasının ücretsiz versiyonu olan Mindz - Mind Mapping Lite ile 40 temel başlık üzerinden üç taneye kadar zihin haritası oluşturabiliyorsunuz. Herhangi bir reklam olmadan kullanabileceğiniz uygulama üzerinden tüm görevleri tek bir listede görebilir, oluşturduğunuz zihin haritalarına simgeler, resimler, renkler ve bağlantılar ekleyerek kendi özel dosyalarınızı oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz tüm dosyaları resim ya da PDF olarak paylaşmanız da mümkün.

Hem iş hem de kişisel hayatınızı planlayarak işlerinizi kolaylaştıran en iyi zihin haritası uygulamalarını listeledik ve kısaca bu mobil uygulamaların öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki uygulamalar hakkındaki düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.