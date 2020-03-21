Koronavirüs vakalarının ülkemizde görülmesiyle beraber okullar tatil edilmişti. Milyonlarca öğrencinin aklında o günden beri bir soru var: Okul tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kendisine yöneltilen soruları cevaplayarak bu konuya açıklık getirdi.

Dünyayı sarsıp birçok insanın yaşamını yitirmesine sebep olan koronavirüs, Türkiye’ye gelmesinin ardından şu an 670 kişiyi enfekte etti ve 9 kişinin ölümüne sebep oldu. Sosyal mesafenin önemine vurgu yapan uzmanlar risk altındaki çocuk ve gençlerin sağlığı için birçok uyarıda bulundu ve okullar üç hafta süreyle tatil edildi. 23-27 Mart arasında uygulanacak uzaktan eğitimin ardından okulların yeniden açılıp açılmayacağı ise merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon yayınında, okulların açılıp açılmayacağına ilişkin, "Bu tümüyle sağlık koşullarına bağlı. Sağlık Bakanı ile bu hafta itibarıyla tekrar görüşmemiz olacak. Bu görüşme sonucu sonraki süreçle ilgili toplumu bilgilendirme imkanımız olacak" açıklamasını yaptı.

Ziya Selçuk, bu hafta gerçekleştirilecek olan uzaktan eğitim sisteminin uzayıp uzamayacağı konusunda bilimsel veriler doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi. Selçuk, "Biz yarın denirse, şartlar uygun olursa yarın başlarız. Ama bu konu tümüyle sağlık koşullarına bağlı. Buna bağlı olarak bu konuda yapılacak istişareler sonucunda birlikte karar veririz." sözleriyle okulların açılmasıyla ilgili eğitimsel açıdan eksik bulunmadığını vurgulamış oldu.

Sağlık Bakanlığı'yla iletişim halindeyiz

Ziya Selçuk’a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin soru da yöneltilirken Selçuk, sürekli görüştüklerini aktardı ve "Bu hafta itibarıyla tekrar görüşmemiz olacak. Bu görüşme sonucu sonraki süreçle ilgili toplumu bilgilendirme imkanımız olacak" dedi.

Her türlü senaryoya hazır olduklarını aktaran Selçuk, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav ertelenir mi?" şeklindeki soru üzerine "Prensip olarak hedefimiz sınavı ertelememek. Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemenin doğru olduğunu düşünmüyoruz ama zaruri bir durum olursa, zorunlu bir durum olursa ertelenebilir. Ertelenmesi halinde tedbirlerimizi almakla yükümlüyüz. Biz bu tedbirleri de aldık. Aldığımız tedbirleri anlatmak için 'ertelenirse eğer diye...' konuşuyoruz yoksa ertelemek gibi bir amacımız yok." sözleriyle gerekli gördükleri durumda öğrencilere telafi eğitimleri yapacaklarını, buna ilişkin de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir paket hazırladıklarını kaydetti.