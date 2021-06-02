Ziya Selçuk, Telafi Programının Gerekliliğini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak telafi programının gerekliliği hakkında gelen sorulara yaptığı bir paylaşımla cevap verdi. Selçuk, programın özellikle okul ortamının yeniden yaşatılacağına dair ifadelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak “Telafide Ben de Varım” isimli telafi programının detaylarını duyurmuştu. Selçuk, yaz dönemiyle birlikte 1,5 yıl sürecek ulusal destekleme sürecine girdiklerini ve her okulun kendi öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyeceğini söylemişti.

Okulların kendi telafi planını oluşturmasını sağlayacak bu program, 2 Temmuz günü okulların kapanmasıyla birlikte başlatılacak. Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcına kadar açık tutulacak program, aynı zamanda öğrenci ve velilerin kafasında da bir soru işareti oluşturdu. Bakan Selçuk, telafinin gerekliliğinin sorgulandığı bu sorulara ilişkin yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Ziya Selçuk’un telafiye ilişkin açıklaması:

"'Müfredat tamamlanmadı mı, telafi neden?' diyenler var. Müfredat sadece kazanımların yazılı olduğu nesne değildir. Öğretmenlerimiz kazanımları büyük ölçüde tamamlamak üzereler. Çocuklarımız canlı derslere gayretle katıldılar ama yine de yüz yüze eğitimden çok ciddi “alacakları” kaldı. Çocuğun söyleyemediklerinin, “Bir keresinde şöyle olmuştu öğretmenim...” diye başlayan ve belki bir kedinin kaybolma hikâyesine bağlanan o konuşmaların, bir sınıf dolusu kahkahanın, öğretmenle çocuk arasındaki bir sıcak bakışın, teneffüste düşüp dizini acıtmanın, “Bir şey oldu mu?” diye yardıma koşan arkadaşın, “Burası bizim sınıf.” diyebilmenin, çocuğun kendini anlatmasının, okulla kurduğu o müthiş bağın telafisi kaldı. Bunları yerine getirmeliyiz. Akademik kayıplarımızı tespit ettik, çalışmalarımız devam ediyor ama önce çocuklara okulun kapısından içeri girdiklerinde “bir anda büyüyor olma”nın neşesini bir yaşatalım. Buna çok ihtiyaçları var.”

Telafi programının önemli detayları:

Telafi programı kapsamında okullar, yaz döneminde açık tutulacak ve öğrencilere fiziksel etkinlikler ve akademik programlar sunulacak. İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri için okuma taraması yapılacak, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ‘yetiştirme programı’ ile destek verilecek. Liseler için kritik kazanımlar taraması gerçekleştirilecek ve öğrencilerin üniversiteye daha güçlü bir şekilde hazırlanmaları hedeflenecek.