Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası Konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kısa bir açıklama yaptı. Koca, açıklamasında yerli aşı çalışmalarına, normalleşme sürecine ve yapılan aşı karşılaştırmalarına odaklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından toplantıda alınan yeni kararları açıkladı. Bakan Koca, sözlerine kapanmayla birlikte vakaların ciddi anlamda düştüğünü belirterek başladı. Kapanma dönemlerinin salgının etkilerini düşürdüğünü ancak bir yandan da psikolojik etkiler yarattığını sözlerine ekledi.

Ağır bedeller ödememek için ani şekilde değil, adım adım normalleşmeye dönülmesi gerektiğini belirten Koca, maskelerin yüzümüzü terlettiği son yazın bu yaz olacağını açıkladı. Yaz aylarının sonunda salgının hem ülke hem de bireysel gündemden düşeceğini belirten Koca, aşı sırası gelen vatandaşlara aşı olmaları için çağrı yaptı.

Yerli aşı çalışmaları:

Yerli aşı çalışmaları devam ederken Koca, TUSEP desteğiyle geliştirilen aşı adayının son testlerinin yapıldığını açıkladı. Koca, testlerin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte aşının kullanılmaya başlayacağını belirtti.

Türkiye’deki aşı karşılaştırmaları:

Türkiye’de kullanılan çeşitli aşıların birbiriyle karşılaştırıldığına dikkat eden Koca, karşılaştırmaların bilimsel temelli olmadığını söyledi. Her aşının yeni olduğunu da belirten Bakan, önemli olanın aşıların güvenliğini kanıtlamış olması olduğunu söyledi ve ülkemizde kullanılan aşıların etkili ve güvenli olduklarından emin olduklarını söyledi.

Normalleşmeye giden yol aşılamadan geçiyor:

Kısa bir açıklama yapan Fahrettin Koca, sözlerini normalleşmeye giden yolun aşılamadan geçtiğini hatırlatarak bitirdi. Koca, son kez aşı sırası gelen tüm vatandaşlara aşı olmaları çağrısı yaptı.