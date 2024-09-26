Yeni bir otomobil alanların tanıştığı bazı kavramlar var. Bunlar, trafik sigortası ve kasko. Ancak aralarında önemli farklar bulunuyor.

Trafik sigortası zorunluyken; kasko isteğe bağlı olarak yapılıyor.

Aralarında işlev ve kapsam açısından bazı farklar bulunuyor. Gelin açıklayalım.

Trafik sigortası yaptırmak zorunlu.

Trafik sigortası, bir kazada üçüncü şahıslara verebileceğiniz maddi ve bedeni zararları karşılıyor. Yani bu sigorta sizin aracınıza ya da size değil, karşı tarafa verdiğiniz hasarları kapsıyor. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği her araç sahibinin bu sigortayı yaptırması ve her yıl yenilemesi zorunlu.

Kasko yaptırmak, isteğe bağlı.

Zorunlu trafik sigortası yukarıda bahsettiğimiz karşı tarafın hasarlarını güvence altına alırken, kasko sizin aracınızda meydana gelebilecek çeşitli hasarları karşılıyor. Bunların arasında kasko paketinize göre kaza, hırsızlık, yangın gibi durumlar da yer alabiliyor. Paket kapsamı kullanıncın istediği diğer opsiyonlara göre değişebilir ancak bu tabii ki fiyatı da etkiliyor.

Kasko yaptırmak trafik sigortasının aksine zorunlu değil, kişinin tercihine kalmış bir durum.

Aracınıza trafik sigortası yaptırmayı ihmal etmeyip, kasko yaptırırken de paketi ve kapsamlarını iyi araştırmanızda fayda var.

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