0516 ile Başlayan Numaralar Artık Bursaspor'da!

Bursaspor'un kendi telefon numaralarını sağlayacak olan yetkilendirme belgesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Bursaspor yönetimine verildi.

Bir çok spor kulubünün ardından Bursaspor'da nihayet telekomünikasyon sektöründe yerini aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleşen imza töreni ile Bursaspor 0516 ile başlayan telefon numara devrini başlattı. Bir çok kulüp yöneticisi ve BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan törene katıldı.

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Elde edilecek gelirlerin altyapı çalışmalarına harcanacağı konuda açıklamalarda bulunan Bursa Milletvekili Sayın Hüseyin Şahin, "Futbolun ve sporun her daim içindeyim. Bugün de Bursaspor’a hizmet etmeye çalışıyorum." dedi. Ayrıca Bursaspor Türk Telekom’a 516 numara bloğundan, 516 16x xxxx şeklinde devam eden 100 bin numara tahsis ettiğini açıkladı.

Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay, UDH Bakanı Arslan’a ve BTK Başkanı Sayan’a arkasında isimlerinin yazdığı 16 numaraları Bursaspor forması hediye ettikten sonra tören sona erdi.