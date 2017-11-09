1 TB RAM'i Olan Bir Bilgisayarla Neler Yapabilirsiniz?

1 TB RAM gibi ekstren bir donanım sunan bilgisayarda neler yapabileceğinizi açıkladık.

Bilgisayarınızda kaç GB RAM olduğunu biliyor musunuz? Eğer standart bir dizüstü bilgisayarınız varsa muhtemelen 8 GB’lık bir RAM kapasiteniz olacaktır. Bu oran masaüstü oyun bilgisayarları için 16 ila 32 GB arasında değişiyor. Peki, bu RAM miktarı 1 TB olsaydı? Bu kadar fazla RAM miktarı ile neler yapılabilir hiç düşündünüz mü? Biz söyleyelim, düşündüğünüz pek çok şeyi yapamayacak, düşünmediğiniz pek çok şeyi ise yapabileceksiniz.

Günümüzde normal bir hard diskle aynı boyutta olan 1TB RAM’ler normal kişisel bilgisayarlarda bulunmuyor. Daha çok iş istasyonlarında bulunan yüksek boyutlu RAM’lerin bilgisayarınıza ne gibi katkılar sağlayacağına bakalım.

Google Chrome’da 1000’den fazla sekme açın

Google Chrome’da binden fazla sekme açabilir ve buna rağmen hiçbir sıkıntı yaşamdan kullanmaya devam edebilirsiniz. 1 TB RAM sayesinde tüm sekme bilgileriniz hızlı bir şekilde önünüze gelecektir. Bildirğiniz gibi Google Chrome’un çok fazla RAM yediği söyleniyor. Neyse ki, sizin böyle bir sorununuz yok.

Videoları ara belleğe alın

Sekmelerde olduğu gibi binlerce videoyu ara belleğe alabilirsiniz. Videolar internet hızının olası düşüşlerinden etkilenmemesi için önceden yüklenir. Bu yüklenen videolar RAM belleğe kaydedilir. 1 TB bir belleğiniz varsa binlerce videoyu açabilir ve ara belleğe kaydedebilirsiniz.

Oyunlar Yüklü Kalsın

Oyunların çalışma mantığında verilerin RAM’e yüklenerek RAM’den çalıştırılması var. Bu veriler öncelikli olarak ekran kartı RAM’ine gidiyor olsa da normal RAM’ler de bundan nasibini alıyor. 1 TB’lık RAM’le her oyunu yüklü bir şekilde tutabilirsiniz. Yalnızca tıklayarak üst düzey bir oyuna başlayacağınızı düşünün.

Bir Düzine işletim sistemi çalıştırın

İşletim sistemlerinde sizleri en çok sıkıştıran şey RAM’lerdir. 1 TB gibi büyük bir RAM alanınız varsa istediğiniz kadar işletim sistemi çalıştırabilir, bunlar üzerinde işlemler yapabilirsiniz.

RAM Disk’e dönüştürün

RAM disk, veri depolamak üzere kullanılan bir çeşit sanal sürücüdür. Windows’ta kolaylıkla RAM Disk oluşturabilirsiniz. Bu diskler hard diskler, hatta SSD’lerden çok daha hızlı olduğu için bilgisayarınızı inanılmaz oranlarda hızlandırır.