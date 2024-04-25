CES 2024'ün yıldızlarından olan ve uygulamalarınızı sizin gibi kullanabilen yapay zekâ asistan cihazı Rabbit R1 sonunda çıktı. İlk tepkiler biraz karışık.

CES 2024'te çok sayıda büyük teknoloji firması ciddi sunumlar ve stantlar ile yapay zekâ ürünlerini tanıttı. Lacivert takımları giymiş iş insanları arasında çiçekli ve rengarenk gömleğiyle poz vermiş gibi duran Rabbit ise bir anda fuarın en ilgi çekici markalarından biri oldu. Firma, yapay zekâ arayüz aracı olan Rabbit R1 ile uygulamaları insanların yerine ama insanlar gibi kullanmayı vaadediyordu.

Büyük sükse yapan Rabbit R1 sonunda basın mensuplarının ve bazı şanslı müşterilerin katıldığı bir etkinlikle satışa çıktı. Ardından da cihazla ilgili olarak ilk yorumlar gelmeye başladı. Özetlemek gerekirse oldukça farklı ve eğlenceli bir cihaz olan Rabbit R1, dünyayı belki değiştirmeyecek ancak yapay zekâ arayüzleri için önemli bir adım olacak.

"Akıllı Telefonların Picasso Tablosu Gibi"

The Verge, Rabbit R1'ı "akıllı telefonların Picasso tablosu" olarak nitelendiriyor. Bunun nedeni ise daha küçük bir ekrana sahip cihazda düğmelerin ve parçaların farklı bir şekilde yerleştirilmesi. Öte yandan The Verge, uygulama entegrasyonlarının çok da sağlıklı bir şekilde çalışmadığını ve henüz cihazın yapamadığı pek çok şey olduğunu belirterek Rabbit R1'ı "bitmemiş bir ürün" olarak tanımlıyor.

"Kendini sevdiriyor"

Techcrunch ise 199 dolarlık cihazın dokunmatik ekranı ve ilgi çekici tasarımıyla AI Pin'den daha erişilebilir olduğunu belirtiyor. Teenage Engineering'in oldukça dikkat çekici ve orijinal bir tasarıma imza attığı ifade edilirken, cihazın kendine has yapısının önemli bir satış faktörü olduğu belirtildi. Öte yandan cihazın yapay zekâ uygulamalarını akıllı telefonlar gibi kullanmadığı da belirtildi.

Gelen yorumlardan da anlaşıldığı üzere bu ilginç cihaz henüz tam olarak oturmuş değil. Yine de Rabbit R1'ın bir heyecan yarattığı gerçek. Zaten firmadan gelen açıklamaya göre ilk 24 saatte ön siparişte 10 binden fazla Rabbit R1 satmış olmaları da bu durumu destekliyor. Gelişmeye açık bir cihaz olan Rabbit R1 kendine has bir kitle oluşturacak gibi duruyor.