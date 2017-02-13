1000 Drone ile Gerçekleştirilen Rekor Uçuşu!

Daha önceden Intel'in elinde olan en fazla sayıda senkronize drone uçuşu rekoru, 1000 adet drone ile birlikte geçildi.

Drone'larını büyük filolar halinde kullanıma olanak sağlayacak şekilde geliştiren Intel, bu bağlamda geliştirdiği drone'lar ile görsel olarak şahane şeyler de sunmakta.

Kasım ayında 500 drone'unu senkronize uçurarak daha önceden de kendine ait rekoru geliştiren Intel, NFL şampiyonunun belirlendiği Super Bowl finalinde bu kez 300 drone'u ile bir başka görsel şölen sunmuştu.

Şimdi ise işi farklı bir boyuta çıkarmak isteyen Çinliler, Intel'i rekorunun iki katı ile geçmeye karar vermişler. Çin'in güneyin kısmında bulunan Guangzhou şehrinde, üst düzey bir ciddiyet ve planlama sonucunda tam 1000 adet drone, senkronize şekilde uçuruldu ve rekor, Intel'in elinden alındı.