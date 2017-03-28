11,000 TL'lik 24 Ayar Altın Kaplamalı Huawei P10!

Altın kaplamalı telefonlar trendine Huawei'nin başarılı telefonu P10 da katıldı. 24 ayar altın kaplaması ve özel işlemesi ile 11.000 TL değerinde olan altın kaplama P10 sınırlı sayıda duyuruldu.

Yepyeni akıllı telefonlar piyasaya çıktıkça, eski telefonların fiyatını düşürmek yerine onların çıktığı fiyattan daha yüksek fiyatlara satıldığına şahit oluyoruz. Eskiden kaliteli bir telefonun fiyatı 2.000 TL’den fazla olmazken günümüzde bu fiyatlar 5.000 TL’lere kadar çıkmış durumda. Her yıl en çok beğenilen birkaç telefon için üretilen 24 ayar altın kaplamalı telefonlara bir yenisi eklendi: Huawei P10.

Huawei’nin P10 modeli, 24 ayar Dragon altınla kaplandı. Sınırlı sayıda çıkacak bu modeller her sene çok az çıkıyor. Birçok kişinin gıpta ettiği tasarımlar, parası bol olan ve bu parayı nerede harcayacağını saptayamayan kullanıcılar için muhteşem bir fırsat. Altın levha üzerinde kırmızı elmaslarla yapılmış altın bir ejderhanın bulunduğu tasarım, birçok zengin kullanıcıyı cezbediyor.

Alıcı bir telefon sipariş verdiğinde 24 ayar altın, platin veya gül altın seçeneklerinden birisini seçebilir. Bunlarla birlikte, değerli taşlarla bezenmiş özel bir deri taşıma kılıfının da yanında geldiğini söylemem gerekiyor. Özel tasarım Huawei P10’un seçilen seçeneklere bağlı olarak 2.900 - 3.030 dolar arasında fiyat aralığı sunduğunu belirtelim.

Huawei P10’un özelliklerine kısaca bakmamız gerekirse, 1920 x 1080 piksel 432 PPI, 5.1 inç LCD ekrana sahip bir telefon olarak dikkat çekiyor. 8 çekirdekli 2.4 GHz hızında çalışan HiSilicon Kirin 960 işlemci ve Mali-G71 MP8 grafik işlemciden güç olan P10, 4GB RAM ve 32GB/64GB depolama alanı sunuyor. Eğer çok zenginseniz ve paranızı pahalı şeylere harcamak istiyorsanız, bu cihaz tam sizlik.