Çinli e-ticaret devleri tarafından, Amerika’nın çılgın alışveriş günü ”Black Friday”e rakip olarak başlatılan 11.11 Kampanyası, her yıl yüzlerce online mağazada inanılmaz indirimlere sahne oluyor. Black Friday’den bir hafta önce başlayan 11.11, Çin kültüründe, 11 Kasım günü takvimlerde yan yana gelen 4 tane 1’e istinaden, “Yalnızlar Günü” olarak kutlanıyor. "Yalnızlar Günü"nü fırsata dönüştüren Çinli e-ticaret siteleri 24 saat boyunca süren yılın son indirimine günler önceden hazılanıyor. Çin ile sınırlı kalmayıp, Türkiye dahil 200 ülkede uygulanan 11.11 indirim kampanyası sebebiyle 11 Kasım’da internet üzerinden yapılan alışverişlerde her yıl dünya rekoru kırılıyor.
İZMO Bilişim bünyesinde faaliyet gösteren e-ticaret projemiz Teknostore’da, 11.11 sebebiyle tam 111 üründe indirim var. 11 Kasım gün bitimine kadar geçerli olacak indirimlere göz atmak için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.