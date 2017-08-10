Yamyam Mağara İnsanlarına Ait Kalıntılar Bulundu

İngiltere'nin Güney Batısında bulunan Somerset bölgesine bağlı Gough Mağarası'nda 15000 yıllık yeni insan kalıntıları bulundu. 14700 yıl önce yamyamların yaşadığı bilinen bölgeden çıkan yeni kalıntılar arasında kazınmış kemikler ve vahşi kabilelerin amblemlerine ait olan şekiller de var.

İngiltere'nin güney batısında bulunan Somerset bölgesinin içerisinde, şu an bir doğal güzellik parkı olarak işlev gören Cheddar Geoge Bölgesi'nde yere alan Gough Mağarası'nda, yeni insan kemiği kalıntıları bulundu. Cheddar George bölgesinde 14.700 yıl önce yamyam insanların yaşadığı bilim insanlarınca biliniyordu. Ancak yeni kalıntılarla birlikte bazı yeni gizemler de ortaya çıktı. Yamyam insanlara ait olduğu düşünülen eti sıyrılmış ve üzerinde zigzag işaretleri bulunan insan kemikleri, araştırmacılar için yeni soru işaretleri oluşturdu.

Bazı araştırmacılara göre yeni bulunan kalıntılar, büyük soğukların yaşandığı bir dönemde insanların yemek bulamamalarından dolayı birbirlerinin ölülerini yediği yönündeydi. Ancak diğer araştırmacılara göre ise kemiklerin etlerinin kasap titizliğinde sıyrılması ve üzerine bırakılan zigzag izlerin bunun bir tür ritüel olabileceği ihtimalini doğurduğu yönünde. Cheddar George bölgesinde yaşamış yamyamların yamyamlığı yapma amacı anlaşılamamıştı. Görünüşe göre yeni kalıntılar bunun anlaşılmasında hem ilerleme sağlayacak hem de akıllara yeni sorular getirecek.