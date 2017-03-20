  • 1900 Dolarlık iPhone, Sizi 1980'li Yıllara Döndürebilir!

1900 Dolarlık Fiyatıyla Geçmişten Fırlamış Gibi Görünen iPhone 7 Plus!
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Cihazların boyanması konusunda uzman şirket Colorware, 20 yıl öncesinin Mac'lerini andıran iPhone 7 Plus Retro Edition'ı tanıttı.

Cihazların özel olarak boyanması konusunda uzman firmalardan olan Colorware, baskı bir iPhone 7 Plus Retro Edition'ı kamuoyuna duyurdu. Özel iPhone 7 Plus Retro Edition, çoğumuzun gönlünü kazanan 1980li yılların Mac'ine gönderme yapıyor. Bej renkler, özel yan çizgiler ve arka kapakta çok renkli Apple logosu mevcut. 

Retro iPhone 7 Plus harika gözükse de hiç ucuz değil, sonuçta 1899 dolar gibi bir ücretten bahsediyoruz. Standart 256 GB'lık bir iPhone 7 Plus modelinin Amerika fiyatı 969 dolar. Ürün, özelleştirilebilen tek iPhone 7 Plus siyah renkli model olarak belirlenmiş. Eğer beyaz ekran, farklı renkli düğmeler veya standart iPhone 7 istiyorsanız, şansınız yok demektir. Nakliye süresi ise 2-3 hafta bandında.

Bu arada birkaç gün önce çakma iPhone 7 kulaklığı ve orijinal AirPods'u karşılaştırdığımız bir video hazırlamıştık. Dilerseniz aşağıdan göz atabilirsiniz.

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Kaynak : https://www.technobuffalo.com/2017/03/19/iphone-7-plus-retro-edition-looks-like-a-vintage-mac/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Etiketler: iphone 7, iphone 7 Plus
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