E-Nüfus Sendikası, Yeni Çipli Kimliğini Almayanları Uyardı!

E-Nüfus Sendikası yaptığı açıklama ile 2 Nisan’da devreye girecek ehliyet ve pasaport işlemlerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne geçmesinin, sistemlerin sıkışmasına neden olabileceğini iddia etti.

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, Türkiye genelinde 9 bin 700 personelle hizmet veren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2 Nisan 2018’den itibaren ehliyet ve pasaportları vermeye başlayacağını duyurdu. Şu anda zaten yoğun bir şekilde çipli yeni kimlik kartlarını dağıttıklarını belirten Kart, 2 Nisan’dan itibaren büyük bir yoğunluk olacağını, sıra beklemek istemeyen insanların ellerini çabuk tutmaları gerektiğini belirtti.

Yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle sorun yaşayacaklarını belirten Kart, bugüne kadar yaklaşık 20 milyon çipli yeni kimlik kartı verdiklerini ve 2 Nisan’dan sonra bu kartlara ek olarak ehliyet ve pasaportları da kendilerinin dağıtacaklarını açıkladı. Bunun için aylar önce nüfus müdürlüklerine uyarılarda bulunduklarını, ancak bir çözüm üretilmediğini belirtti.

Pasaport ve ehliyet işlerinin devreye girmesiyle personellerin kapasitesini aşacağını söyleyen Kart, “Sendika olarak aylar öncesinden nüfus müdürlüklerinin personel ve fiziki altyapı eksikliklerine dikkat çekmemize rağmen, henüz eksikler tamamlanmadan devir işlemi gerçekleşiyor. Kamuoyunun bildiği üzere normal iş ve işlemlerimizin yanında, çipli kimliğe geçilmesiyle nüfus müdürlüklerimizde yoğunluk devam etmektedir. Bunun yanına şimdi de pasaport ve ehliyet işlemleri ekleniyor, ilk bakışta vatandaşa tek elden işlem yapma kolaylığı gibi görülse de saatlerce sıra beklenerek yapılacak işlemden olumlu bir geri bildirim alınamayacağı aşikârdır. Vatandaşın mutlu olması bir yana, şikayetler de artacaktır. Emniyet müdürlüklerinde görev yapan 5 bin personelin sahada görevlendirmesi amacıyla düşünülen bu devir işleminin, personel ataması yapmadan nüfus müdürlüklerine devredilmesi, yoğunluğumuzu hat safhaya çıkaracaktır” dedi.

Açıklamalarına devam eden Kart, “Bizler, yaşanabilecek problemler öncesi testi kırılmadan uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Nüfus personellerimiz verilen her görevi özveri ile yerine getirmektedir, ancak geldiğimiz noktada üzerimizdeki yükün ağırlığı taşıyamayacağımız boyuta gelmiştir. Nüfus personeli eksikliğinin en az 5 bin yeni personel atanması, bazı ilçe nüfus müdürlüklerimizin konumu nedeniyle güvenlik sorunlarının giderilmesini ve işlem yapacağımız cihazların daha kaliteli haline getirilmesini bekliyoruz. Bu eksiklerin giderilemediği durumda, ehliyet ve pasaport işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devrinin ertelenip, öncelikle bir pilot bölgede uygulamaya konularak daha sağlıklı bir geçiş sürecinin işletilmesini bekliyoruz.” diyerek, şu anki konumda Nüfus Müdürlükleri’nin böylesine bir görevi kaldıramayacağını dile getirdi.

Eğer hala kimlik kartınızı almadıysanız, 2 Nisan’dan sonra 2-3 saatlik sıralara girmek zorunda kalacağınızı hatırlatalım. Bu sebeple elinizi çabuk tutmak sizin için uygun olacaktır.