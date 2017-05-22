2010'da Bitcoin'deki 100 Dolar, Şuan 73 Milyon Dolar Ediyor!

Geçtiğimiz aylarda yüzde 65'lik bir artış gösteren Bitcoin, Cumartesi günü 2.000 dolarlık tarihi bir yükselişe geçti. Bu yükselişle Bitcoin'in toplam pazar payı 32.92 milyar dolara çıktı.

Dünyanın en popüler sanal para birimi Bitcoin, ilk olarak dört yıl önce 1.000 dolarlık bir değerlenme yaşadı ancak daha sonra, önemli döviz kayıpları da dahil olmak üzere bir takım faktörlerin sonucunda fiyatı düştü.

O zamandan beri, Bitcoin, küresel politikasında belirsizlikler yaşıyordu ve Asya'daki artan ilgiyle birlikte değerini iki katına çıkararak, kaybettiği değerine fazlasıyla kavuştu. Yatırımcılar Bitcoin'e yapacakları yatırımları 'Güvenli Liman' olarak adlandırıyorlar.

Bitcoin'deki ilk yatırımcılar, bu para birimine devam etselerdi çok fayda sağlayacaklardı. 22 Mayıs 2010'da 100 dolarlık Bitcoin satın alanların şimdi 72,9 milyon dolar civarında paraları bulunacaktı.

Global Advisors Bitcoin Investment Fund'un direktörü Daniel Masters, 2017'den itibaren özellikle birkaç aydır epey kar ettiklerini ve bu durumun çok hassas olup, dalgalanmalar olabileceğini açıkladı.

Bu arada, dünyanın herhangi bir yerindeki kullanıcılara aracılar, hükümetler, düzenleyiciler veya merkez bankalarının müdahalesi olmaksızın doğrudan işlem yapmalarını sağlayan dijital ödeme sistemi Bitcoin'in popülaritesi artıyor.

Pazartesi günü Japon havayolu şirketi Peach Aviation, bu yılın sonuna kadar elektronik para birimini uçak bileti için ödeme olarak kabul etmeye başlayacağını söyledi. Letonya havayolu şirketi airBaltic de, müşteriye odaklandığı için Bitcoin kullanan ödemeyi kabul etmeye başlayacağını belirtti.