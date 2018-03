Durup dururken telefonunuza askeri olarak kodlanmış şifreler içeren bir ses kaydı geldiğini, bu kaydın Malezya’da düşen, 239 insanın kaybolmasına sebep olan uçakla ilişkili olduğunu düşünün. Yetmediyse, çözülen şifrelerde “Onlar insan değil, dikkat edin” mesajının ortay çıktığını hayal edin. Bir gencin başına tam olarak bunlar geldi.

8 Mart 2014 tarihinde, Malezya’da düşen ve 239 yolcusunun bulunduğu uçaktan hala haber yok. Ne bir enkaz, ne bir görgü tanığı. Bu uçak kalktıktan sonra radarlar üzerinde aniden kaybolarak sırra kadem bastı. Dünya medyası işin peşini bıraktı, üzerinden uzun bir zaman geçti. Mars’a otomobil gönderen insanoğlu teknolojisi kocaman uçağı ufacık bir ülkenin sınırları içerisinde bulamadı.

Haliyle bu olay hakkında sayısız komplo teorisi ortaya atıldı. Bu teorilerin büyük bir kısmı, kanıt içermeyen ve safsatalara dayanan söylemler içeriyordu. Ancak birazdan okuyacaklarınız ve duyacaklarınız, komplo teorisinden oldukça farklı.

13 Mart günü telefonuna gelen sesli mesajı Twitter hesabından paylaşan genç, mesajın ne anlama geldiğini merak etti:

“Aldığım bu sesli mesajı hepinizin dinlemesini istiyorum ve GSM servislerimi kapatıyorum.”

Kayıtta küresel havacılık ve askeri terimler olan “Alpha, delta, sierra, november, echo ve fox” gibi terimler dışında başka bir sözcük yok. Bu ses kaydının nasıl bu gence ulaştığına yönelik tahminlerden önce, bunun gizli bir mesaj olarak düzenlendiğini anlıyoruz. Dolayısıyla arkadaşın paylaşımı, Twitter üzerinde milyonlarca insan tarafından dinleniyor.

Bu paylaşımın ardından genç arkadaşımız, bilinmeyen bir kaynaktan Endonezya dili (Endonezce) bir SMS alıyor:

“Pardon ama neler oluyor?”

Aldığı mesajı Google Translate üzerinden çeviren arkadaşımız şu uyarıyla karşılaşıyor:

“Telefonundaki ses kaydı ile ilgili paylaşımlarını sonlandır.”

Genç arkadaş, olaylardan 3 gün önce yaşadığı bir şeyi de aynen Twitter’a aktarıyor:

“Evimin yanındaki arabamda oturuyordum ve bir adam evimin fotoğraflarını çekmeye başladı. Hem de flaşla? Sonra yürüyüp gitti. Bu nasıl bir iş? Saat gecenin 3’üydü ve sanırım ben öleceğim”

Twitter üzerinden genç arkadaşımızın sesini duyan bir başka kullanıcı, şifreli mesajın baş harflerini birleştirerek ürpertici bir sonuca ulaşıyor:

“Kayıttan önceki ‘S’ harfine dikkat edin. Bu, kaydın ayarlanmış (kaydedilmiş) bir sesli mesaj olmadığı, sürekli bir döngüde olduğu anlamına geliyor.”

Çözümlenen mesaj:

“S danger sos it is dire for you to evacuate be cautious they are not human 042433964230 sos danger sos”

Türkçesi:

“Tehlike, SOS, tahliye etmek çok mühim, dikkatli olun, onlar insan değil, 042433964230, SOS, tehlike, SOS”

Kayıtta verilen rakamlar ise aslında birer koordinat. Bir başka Twitter kullanıcısı ise bu koordinatları araştırıyor. Elde ettiği sonuç ise Endonezya’daki Aceh bölgesi.

Aceh bölgesi, 8 Mart 2014 tarihinde kayıplara karışan Malezyalı yolcuların bulunduğu uçağın düştüğü iddia edilen bölge. Koordinatlar bu bölgeye oldukça yakın:

“370 numaralı Malezya uçağının radarından alınan son sinyale çok yakın görünüyor”

Bu uçaktan hala haber alınamaması size ilginç gelmiştir. Zira komplo teorileri bir kenara, hala kocaman uçaktan ve içindeki 239 insandan bir haber yok.

Devreye bir başka kullanıcı giriyor ve bu mesajın düşen uçağın kara kutusuna ait olabileceğini söylüyor:

“@ErMahoney6, verilen koordinatların Malezyalı uçağın aldığı son sinyalle yakın bölgelerde olduğunu söyledi. Peki ya bu uçağın kara kutu kayıtlarını dinliyorsak?”

Her şey tamam da neden bu mesaj alakasız bir şekilde sıradan bir gencin telefonuna aniden geldi?

Kara kutu iddiasını gündeme getiren kullanıcı, bu mesajın binlerce kilometre yol kat edip arkadaşın telefonuna ulaşmasını, Güneş fırtınalarına bağlıyor. Güneş’te meydana gelen solar fırtınaların, Dünya üzerindeki haberleşme sistemlerini bozulmalara uğrattığını, yörüngedeki uydularda arızaya neden olduğunu sık sık duyuyoruz. Teoriye göre bu mesaj, elektromanyetik fırtınalardan etkilenip, hedefini şaşıran bir sinyal sonucunda gence ulaştı. Bu nedenle kaydın kaynağı bilinmiyor.

Elbette olayın ne oranda gerçek olduğuna yönelik resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak koskoca uçağın hala bulunamaması, garip bir mesaj ve o mesajın anlamıyla birlikte oldukça gizemli bir olayın içinde buluyoruz kendimizi.

Sesli mesajın ulaştığı ve hayati tehlikede olduğunu düşünen arkadaş ise hala yaşıyor.