2017’nin En İyi 5 VPN Uygulaması

Gün geçtikçe VPN servislerine ihtiyacımız artıyor. İster kişisel verileri korumak olsun isterse de gezdiğimiz sitelerin firmalar tarafından izlenmemesi için bu uygulamaları kullanmak artık şart oldu. İşte 2017'nin en iyi 5 VPN uygulaması.

Dünya genelinde VPN hizmetine olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Bu durum ülkemizde belki de dünya genelinin biraz üzerinde seyrediyor. Kişisel verilerimizi, izinsiz ve yasa dışı olarak toplayan birçok kuruluş karşısında VPN uygulamaları ile koruyabiliriz. İşte bu hizmeti alabilmek için 2017’nin en iyi 5 VPN uygulamasını listeledik.

1- IPVanish

700’ün üzerinde server’ı ve 400000’den fazla IP dağıtabilme kapasiteli firma, 60’ın üzerindeki farklı lokasyonu ile sizlere güvenli bir VPN servisi sağlıyor. Girdiğiniz sitelerin kaydını tutmuyor ve hızı da oldukça iyi. Ancak diğer VPN hizmetlerinden biraz daha pahalı ve ücretsiz deneme imkanı sunmuyor. Yıllık alındığında aylık ödemesi yaklaşık 21 TL’ye geliyor. Ayrıca bir seferlik aylık ücreti yaklaşık 40 TL. Hizmete buradan ulaşabilirsiniz.

2- VyprVPN

700’ün üzerinde server’ı olan ve 200.000’den fazla IP adresi dağıtabilen VyprVPN, gayet iyi bir performans sağlıyor. Yıllık ödeme planı da uygun. Ancak 1 aylık olarak satın almaya kalktığınızda fiyatı artıyor. Yıllık ödemede aylık fiyat 17 TL iken, bir seferlik olarak aldığınızda 40 TL’ye çıkıyor. Hizmete buradan ulaşabilirsiniz.

3- ExpressVPN

Server sayısı 1000’i geçen ExpressVPN’in IP dağıtma sayısı bilinmiyor. 136 farklı lokasyonda 94 ülkede faaliyet gösteren server’ları yüksek kalite hizmet sunuyor. Müşteri desteği konusunda da iyi ün yapmış olan firmanın zayıf yanı ise ucuz olmaması. 15 aylık paket alındığında aylık ödemesi yaklaşık 23 TL gibi bir ücrete gelen hizmetin bir seferlik ücreti ise 45 TL’ye denk geliyor. Hizmete buradan ulaşabilirsiniz.

4- Hotspot Shield

Hotspot Shield, 2000’den fazla server ile IP sayısı hakkında yine tahmin yapılamayan servislerden biri. Server lokasyonu olarak yaklaşık 20 merkez bulunuyor. Güçlü yanları olarak ucuz fiyatı ve yüksek indirme hızı sayılabilir. Zayıf yanları ise az lokasyonda bulunması ve sınırlı konfigürasyon seçenekleridir. Ömür boyu üyelik yaklaşık 490 TL gibi bir fiyata sahipken, 1 yıllık üyelikte yaklaşık 15 TL gibi bir ücret görülmektedir. Hizmete buradan ulaşabilirsiniz.

5- KeepSolid VPN Unlimited

KeepSolid VPN Unlimited’in 1200’den fazla server’ı, 71 lokasyonda hizmek vermektedir. Fiyat olarak uygun olan ve arayüzü gayet kullanışlı olan VPN servisinin tüm server’ları torrent indirmeyi desteklememektedir. Bir yıllık üyelikte aylık ücret 10 TL civarında, yaşam boyu üyelikte de fiyat 1800 TL gibi bir fiyata çıkmaktadır. Hizmete buradan ulaşabilirsiniz.