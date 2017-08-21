21 Ağustos Güneş Tutulması NASA Canlı Yayını İzle

Bu akşam saat 21.45 civarında yaşanacak büyük Güneş Tutulması’nı NASA’nın web sitesi üzerinden saniye saniye takip edebilirsiniz.

Bu akşam müthiş bir uzay olayı daha yaşanacak. Saat 21.45’ten itibaren gözlemleyebileceğimiz Güneş Tutulması yaşanacağı saat itibariyle ülkemizden görülemeyecek. Yalnızca ABD’liler bu olaya net şekilde tanıklık edecekler.

Yaklaşık 90 dakika boyunca devam edecek ve ‘tarihin en büyüğünün’ yaşanacağı Güneş Tutulması, DKIST teleskobu ile ölçümlenecek.

ABD’nin Oregon eyaletinden South Carolina’ya kadar görülecek olan Güneş Tutulması, doğu yakasında NY'den saat 1:23 - 4:01 pm (13:23 - 16:01) arasında izlenecek. Güneş, New York’ta saat 14:45 gibi maksimum %77 olacak şekilde kararacak. Florida’da 14:58’de maksimum %82, Jacksonville’de ise 14:47’den itibaren %92’lik bir kararma yaşanacak.

Bu olay, maalesef Türkiye saati ile 21:45’te yaşanacağı için kararma görülmeyecek. Fakat NASA’nın web sitesi üzerinden canlı olarak izleyebileceğiz. Bundan sonraki Güneş Tutulmaları 2 Ağustos 2027 saat 11:23’te ve 20 Mart 2037’de saat 10:43’te görülecek ve en net Orta Doğu ile Kuzey Afrika’dan izlenecek. Türkiye’deki en net Güneş Tutulması en son 29 Mart 2006’da görülmüştü.

Bu olay, Güneş’in yüzölçümünü ilk kez tam olarak hesaplamamızı sağlayacak

Bu akşam yaşanacak Güneş Tutulması, ilk kez Güneş’in yüzölçümünü ilk kez tam olarak hesaplamamıza da yardımcı olacak. Daha önce Alman astronom Arthur Auwers, 1891 yılında Güneş’in boyutunu ilk kez tahmin eden kişi olarak tarihe geçmişti fakat sonraki yıllar, bu bilginin üzerine bir şey ekleyememiştik. Neredeyse 200 yıldır eksik hesapladığımız Güneş’in yüzölçümü, ABD’deki tam tutulma sırasında net olark hesaplanabilecek.

Hayatımda görebileceğim en harika şey

Redlans Üniversitesi’nde görevli Astronomi Profesörü Tyler Nordgren, The Guardian’a verdiği demeçte yaşanacak tam Güneş Tutulması’nın heyecanını şimdiden iliklerine kadar hissettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Tüm hayatımı bir astronom olarak gökyüzünü inceleyerek geçirdim. Samanyolu galaksisine, yıldızlara, meteor yağmurlarına baktım. Ama bu; kendi gözlerimle görebileceğim en harika şey.”

Kesinlikle çıplak gözle izlenmemeli

Belki bizi (en azından bu akşam) etkileyecek bir durum değil, fakat yine de bilmekte fayda var. Güneş Tutulması, asla çıplak gözle ya da dürbünle izlenmemeli. Çünkü gözlerimiz, bu güçlü uzay olayına karşı son derece güçsüz ve de savunmasız. Eğer tutulmayı teleskop ya da dürbünle izlemek istiyorsanız, çok daha güçlü koruyucu filtrelere ihtiyacınız olacak.

Yalnızca ABD’de görülebilecek bu akşamki tam Güneş Tutulması’nı şuradaki bağlantı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.