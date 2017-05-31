Popüler şarkının videosu YouTube'da telife takıldı.

Bir anda sosyal medyanın yeni fenomeni haline gelerek dilden dile dolaşmaya başlayan "Gece Gölgenin Rahatına Bak" adlı şarkı, videosu ile YouTube'da sadece 1 ay içinde 80 milyon görüntülenme sayısına ulaşmıştı.

Başta Twitter'da olmak üzere pek çok sosyal medya fenomeninin de paylaşımlarında şarkının ismini kullanması ile giderek popülerliği artan şarkı, son olarak 240 milyon görüntülenme gibi ciddi bir rakama da ulaşmayı başarmıştı. Fakat şöyle bir durum vardı, -ki bu durum sosyal medyada da sık sık gündeme geldi-, şarkının altyapısı aslında başka bir şarkıdan alıntı (hatta direkt çalıntı diyenler de mevcut).

Anna RF'nin 2012 yılında YouTube'a videosunu yüklediği 'Jump' isimli şarkısı, aslında bizim 'Gece gölgenin rahatına bak' olarak bildiğimiz şarkının orjinali diyebiliriz. İşte bu konuda ciddi eleştirilen odağı olan Çağatay Akman'ın şarkısı artık YouTube'da yok. Videoya girdiğiniz zaman, şarkının orjinal sahibi Anna RF tarafından bulunan telif hakları sebebi ile artık kullanımda olmadığına dair bir ifade bulunmakta.

Anna RF'nin bu konuda sonuna kadar haklı olduğu tartışmasız bir gerçek. Aşağıdaki videonun 30. saniyesini açarsanız muhtemelen siz de Anna RF'ye hak vereceksiniz.