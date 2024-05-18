Benzini su gibi içen, gürleyen motorlara sahip otomobillere imzasını atan Ram ve Dodge CEO'su Tim Kuniskis 1 Haziran'da emekli olacak.

Stellantis'ten gelen açıklamaya göre şu anda Ram ve Dodge CEO'su olarak görev yapan Tim Kuniskis, 1 Haziran'da bu görevlerinden ayrılacak ve emekli olacak. Onun yerini alacak olan isim ise şu anda Chrysler CEO'su olarak görev yapan Christine Feuell olacak. Feuell, Chrysler'deki görevini de bırakmayacak.

Stellantis'teki kariyerine 1993 yılında Chrysler parça ve servis hizmetleri bölümünde başlayan Kuniskis, daha sonra kariyer basamaklarını adım adım çıkmış ve 2011 yılında da Fiat'ın Kuzey Amerika operasyonlarından sorumlu isim olarak atanmıştı. 2013 yılında Dodge CEO'su olan isim, daha sonra Stellantis çatısı altında Dodge'un CEO'su olmaya devam etmişti.

Hellcat'in babası olarak görülüyordu

Kuniskis döneminde Dodge, tamamen performans araçlarına odaklanan bir firma hâline gelmişti. Bu dönemde 6.2 litrelik V-8 motorlu Hellcat gibi araçlar üretilmişti. CEO, aynı zamanda "Brotherhood of Muscle (Kaslı Kardeşliği)" adlı Dodge hayranı müşterilerin oluşturduğu grubun bir savunucusu olmuştu.

Bazı kişilere göre Tuniskis'in görevden ayrılması ile birlikte Dodge'da bir dönemin geride kaldığı net olarak gösterilmiş oldu. Bu kişilere göre Challenger serisi sona ermiş durumda. Yeni üretilen Dodge Charger'ın da çift turboşarjlı sıralı motor veya elektrikli güç ünitesi ile satışa çıkacağını da hatırlatalım. Benzer bir durum RAM için de geçerli, Ram artık Hemi V-8 motora sahip olmayacak.