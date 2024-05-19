Tam 101 yaşındaki bir Ford Model T, 74 yıldan sonra yeniden kullanılabilir hâle getirildi.

Otomobil tarihinin en önemli modellerinden olan Ford Model T, 1908 yılında piyasaya çıkmıştı. Orta sınıfı otomobille tanıştıran bu model yaklaşık 20 yıl boyunca üretilmişti. Ford'un bu dönemde ürettiği 15 milyon Model T'den biri, 74 yıllık aranın ardından yeniden çalışır duruma geldi.

Jennings Motor sports YouTube kanalında yer alan videoda, onlarca yıldır açık alanda kaderine terk edilmiş olan bir Model T incelendi ve hayata döndürüldü. Aracın motoru üzerinde olsa da genel kondisyonu gerçekten çok kötü idi. Motoru sıkışmış, ön taraftan takılan kurma kolu çalışmayan, yağ haznesine su birikmiş araç, oldukça ciddi bir bakımdan geçti.

Basit ama iş gören model olmanın avantajı

Model T, orta sınıfın da otomobil kullanabilmesi için tasarlanmıştı. Bu yüzden de Ford mühendisleri, basit bir tasarım tercih etmişti. Bu basit tasarım Jennings Motor sport ekibinin işine yaradı. Bujileri ve silindir başlıklarını değiştirmek oldukça kolay oldu. Sonrasında ise aracın motoru önce hidroklorik asitle temizlendi, ardından da fren sıvısı, motor yağı ve farklı yağlardan oluşan bir karışımın içine yatırılarak temizlendi. Bujiler ve bir silindir vanası dışında motorda değişecek bir şey olmaması da ekibin şansına oldu.

Her şey tamamlandıktan sonra ise ekibin tek yapması gereken aracın içine biraz benzin koyup kontağı çevirmek oldu. İlk denemede alev alsa da araç daha sonra sorunsuz bir şekilde çalıştı. Şimdi şanzımanı düzeltilip tekerlekleri takılacak olan araç ardından yollara çıkacak.