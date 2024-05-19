Bir Dönemin Efsanesi Winamp Açık Kaynak Kodlu Oluyor

Özellikleri 2000'li yılların başında çok kullanılan Winamp programı, açık kaynak kodlu hâle getiriliyor.

Bir dönem müzik dinlemek için insanların aklına ilk gelen program Winamp idi. Müzik yayın servislerinin olmadığı yıllarda büyük başarı yakalayan program daha sonraları gözden düşmüştü. Varlığını devam ettiren program daha küçük bir kullanıcı grubuna hitap etmeye başlasa da ayakta kalmıştı. Winamp CEO'su Alexandre Saboundjian, 24 Eylül 2024'te Winamp'ın açık kaynak kodlu hâle getirileceğini duyurdu.

Programın bütün kaynak kodları açıklanan tarihte herkesin kullanımına açık hâle getirilecek. Böylelikle isteyen herkes Winamp'ın kendi isteklerine göre değiştirilmiş bir versiyonunu oluşturabilecek. Firmanın amacı ise insanlarının yaratıcılıklarını göstermesi sayesinde uygulamanın yeniden öne çıkmasını sağlamak.

Winamp, geliştiricilere güveniyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Saboundjian, "Bu karar, dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı memnun edecek. Ortak noktamız yeni mobil oynatıcılar ve diğer platformlar olacak. Temmuz ayının başında yeni bir mobil oynatıcı yayımlayacağız. Yine de Windows'ta yazılımı kullanan ve binlerce geliştiricinin deneyimlerinden ve yaratıcılığından yararlanacak on milyonlarca kullanıcıyı unutmak istemiyoruz. Winamp yazılımın sahibi olarak kalacak ve resmî sürümde yapılacak yeniliklere karar verecek." ifadelerini kullandı.

2021 yılında Winamp bir yenileme sürecine başlamıştı ancak çok da başarılı olamamıştı. Özellikle Spotify gibi firmaların piyasaya girmesiyle birlikte artık insanlar üçüncü parti uygulamalardan uzaklaşmaya başladı. Bakalım açık kaynak kodlu sisteme geçiş ile birlikte Winamp eski günlerine dönebilecek mi?