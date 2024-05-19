Jeff Bezos'un uzay seyahati firması Blue Origin, uzun bir aradan sonra ilk defa insanlı bir fırlatma gerçekleştirecek. Fırlatmayı nasıl izleyebileceğinizi anlattık.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, uzay yolculukları için Blue Origin adlı bir firma kurmuştu. 2022 yılında fırlatmadan hemen sonra bir roketi havada patlayan Blue Origin, insanlı görevlere geçişi bir süre ertelemişti. Daha sonra iki defa daha benzer sorunlar yaşayan uzay seyahati firması, bugün yapacağı fırlatma ile altı kişiyi yörüngeye gönderecek.

Bu fırlatmada firmanın Blue Shepherd adlı aracı kullanılacak. Altı kişilik mürettebat arasında, bugün 90 yaşında olan ABD'nin ilk siyahî astronot adayı Ed Dwight da yer alacak. Dwight aday olsa da hiç uzaya çıkamamıştı. Diğer yolcular ise Mason Angel, Sylvain Chiron, Kenneth L. Hess, Carol Schaller ve Gopi Thotakura oldu.

Blue Origin fırlatması ne zaman?

Blue Origin'den gelen açıklamaya göre firmanın fırlatma penceresi 09.30 ET'de başlıyor. Bu da Türkiye saati ile 16.30'dan itibaren roketin fırlatılabileceği anlamına geliyor.

Blue Origin fırlatması nereden izlenebilir?

Blue Origin, fırlatmadan 40 dakika önce kendi internet sitesi üzerinden yayına başlayacak. O yayına buradan erişebilirsiniz.

Öte yandan firma, bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm fırlatmaları aynı zamanda YouTube kanalından da yayımlamayı ihmal etmedi. NS-25 adlı görevin de Blue Origin YouTube kanalında da canlı yayın yapılması mümkün. O kanala da buradan erişebilirsiniz.