27 Kontakt Lensi Gözünde Unutan Çılgın Teyzenin Hikayesi

Büyük ihtimalle yaşlılığa bağlı unutkanlık ve irade zayıflığından ileri gelen bir sebepten olsa gerek, taktığı lensleri gözünde unutan kadın, lens zengini olmak üzereymiş.

Görme yetisi tüm insanların en çok değer verdikleri özelliklerden biridir. Fakat yine de göze lens takmak, az ya da çok hepimize kısmi de olsa riskli gelir. Zira lensi takmak için gözünüze bir şekilde dokunmak zorundasınızdır. Daha doğrusu gözle doğrudan temas halinde olacak bir cismi yerleştirmek.

Lens takmaya olduğundan fazla önem veren 67 yaşındaki İngiliz kadın, taktığı lensleri gözünde unuttuğu için muayeneye gittiğinde doktorlar gözünde 17 adet lens olduğunu görmüşler. Biraz daha kurcaladıklarında, 10 lens daha tespit etmişler. Yani toplamda 27 adet lensle geziniyormuş İngiliz kadın farkında olmadan.

Kontakt lensleri kadının gözünde tespit eden göz doktoru Rupal Morjaria “Oldukça büyük bir yığındı. 17 lensin hepsi de birbirine yapışmıştı. Hastanın bunu nasıl fark etmediğini anlayamadık. O denli lens, gözde acıya sebep oluyor olmalıydı” diyor.

Normalde hastaya katarakt ameliyatı yapılacaktı ama tabii bu keşiften sonra vazgeçildi. Zira sorun katarakt değil, lenslermiş.

Aylık kullanılıp atılan lensleri 35 yıldır kullanmakta olan kadın, gözündeki rahatsızlığın göz kuruluğu ve yaşlılıktan ileri geldiğini sanıyormuş.

Unutkanlık gibi önemli bir sorun yaşıyorsanız, lens yerine gözlük gibi geleneksel, bilindik malzemelerle yetinmek en iyisi. Görmeyi güçlendireyim derken, büsbütün gözden olmamak işten bile değil zira.