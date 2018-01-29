3 Büyük Otomotiv Firması, İnsanlar Üzerinde Deney Yaptılar!

Geleneksel otomotiv firmalarının başı çektiği büyük bir skandal daha ortaya çıktı. Alman kökenli Volkswagen, BMW ve Daimler’in adının karıştığı iddialara ilişkin açıklamalar anında geldi. Alman hükümeti, konu hakkında sert ifadelerde bulundu.

Dünya kamuoyunu her zaman yakından ilgilendiren karbon emisyonu dolayısıyla yaşanan iklim değişiklikleri, petrol yakıtlarının kullanımı konusunda önlem alınması gerektiğini gözler önüne seriyordu. Hatta Volkswagen’in dahil olduğu sahte emisyon ölçüm cihazlarının kullanıldığı üretim krizleri büyük yankı uyandırmıştı.

Otomotiv üreticileri, çevreci motorlar konusunda pazarlama hilesi yaparak, emisyon salınımını düşük göstermeyi adet haline getirdiler. Bu kriz zamanla Audi’ye de sıçradı. Günümüzün en büyük otomotiv üreticisi hatta imparatorluğu olan Volkswagen, dünya pazarındaki Audi, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Škoda gibi markaların da sahibi konumunda.

Almanya’da otomotiv sektörünün başını çeken 3 büyük firma bulunuyor. Birisi yukarıda adını ne yazık ki kötü meselelerle andığımız Volkswagen, diğeri BMW ve son olarak da Daimler. Bu üç firmanın adının karıştığı yeni skandal ise “keşke duymasaydık” diyeceğiniz cinsten.

“Dizegate” adıyla bilinen krizden dolayı iki yılı aşkın süredir zor zamanlar yaşayan Volkswagen ve diğer iki güçlü rakibinin, insan ve maymunlara egzoz dumanı soludukları anlaşıldı:

New York Times gazetesinde yer alan iddialar, 2014 yılında 10 maymuna “dizelin çevre dostu olduğunu kanıtlamak amacıyla” egzoz gazı solutulduğunu gündeme getirdi. NYT haberi şu cümleyle sundu: “New Mexico eyaletinde hava geçirmez odalara kapatılıp çizgi film izlettirilen 10 maymuna bu sırada dizel motorlu bir 'Volkswagen Beetle'dan çıkan egzos dumanı solutuldu.”

Maymunlardan önce sıra insanlardaydı:

Haberdeki detaylara göre maymunlar üzerinde yapılan deneyler önce insanlar üzerinde yapıldı. Aynı zaman diliminde Dünya Sağlık Örgütü, dizel egzos gazını kanserojen olarak sınıflandırınca, firmalar deneylere maymunlar üzerinde devam ettiler. Hatta 25 sağlıklı insanın denek olarak kullanıldıkları detayı da verildi.

Aachen Üniversitesi'ne bağlı ve söz konusu dev firmalar tarafından finanse edilen bir enstitüde insanlara, belirli saat aralıklarında belli dozlarda azot dioksit solutuldu. Dünya Sağlık Örgütü’nden alınan verilere göre azot dioksit, doğrudan erken ölümle bağlantılı.

Volksvagen özür diledi ve soruşturma talep etti:

Geçtiğimiz hata sonu basında yer alan haberlerden sonra dünya kamuoyundan özür dileyen Alman otomotiv devi, "Hatalı davranış ve kişilerin yanlış kararları nedeniyle özür dileriz. Seçilen bilimsel yöntemlerin yanlış olduğuna ikna olduk. Bu çalışmalar hiç olmasa daha iyi olurdu. (Şirket) kendisini her türlü hayvan suistimalinden uzak tutuyor" açıklamasında bulundu.

Alman hükümeti skandalın affedilecek bir tarafı olmadığının altını çizen sert açıklamalarda bulunurken, 3 dev şirkete tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Açık konuşmak gerekirse, Volkswagen’in yapmış olduğu açıklamanın yenilir yutulur bir yanı olmadığını düşünüyoruz. Bu sözler kriz yönetim ilkelerine ya da insanların ve maymunların sağlığının bilinçli bir şekilde riske atıldığı bir olaya göre çok yavan ve sıradan. Olayı kişilere lanse etmek ve dünyanın her köşesinde araba satabilmek gibi emsalsiz bir çelişki içeriyor.

Umarız Volkswagen, BMW ve Daimler hak ettikleri yaptırımlara maruz bırakılırlar. Bakalım taraflardan herhangi bir açıklama gelecek mi? Detaylardan haberdar olmak için takipte kalın.