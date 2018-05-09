Marvel'in 2008 senesinde Iron Man filminde kullandığı ve dudak uçuklatan fiyatı ile şaşırtan kostüm bulunduğu depodan çalındı.

Marvel filmlerinde kullanılan birçok kostüm, Cosplay'lerde binlerce kez taklit edilmiş ve türlü çeşitlerini hepimiz görmüşüzdür. Kolay bulunan ve ucuz malzemeler ile de kolayca taklit edilebilen bu kostümlerin orijinalleri tabii ki çok daha kaliteli oluyor, ancak itiraf etmek gerekirse 325.000 dolar değerinde olabileceğini tahmin edemezdim.

İşte bu 325 bin dolar değerindeki ilk Iron Man kostümü, şu an ortalıkta yok. Kostümün bulunduğu depodan çalındığı düşünülüyor ve polis araştırma yapmaya devam ediyor. Ancak ortada henüz biir şüpheli bile yok. Depoda çalışan görevliler, kostümün en son Şubat ayında kontrol edildiğini ve geçtiğimiz ay tekrar baktıklarında kostümü yerinde bulamadıklarını söylüyorlar.

Polis aramalara devam ediyor, ancak henüz bir gelişme kaydedilmiş değil. Tam olarak ne zaman kaybolduğunun bile net olarak bilinmediğini düşünürsek, kostümün bulunması çok olası görünmüyor. Haberle ilgili şahsen en çok merak ettiğim nokta ise çalan kişinin o kostümle tam olarak ne yapmayı hedeflediği. Kostümün maddi değerinin yanında manevi açıdan da çok büyük bir önemi bulunuyor. 10 yıl önce Marvel Sinematik Evreni'ni başlatan film olan Iron Man'de, karakterimiz Tony Stark ilk kez bu zırhla Iron Man'in o bilindik görüntüsüne kavuşmuştu.