İşaret Dili Kullanması için 3D Yazıcıyla Robot Kolu Üretildi

Engelli kişilerin hayatını kolaylaştırmak adına işaret dili kullanabilen robot kolu, 3d yazıcılar yardımıyla üretildi.

Genellikle robotların ya da robot parçalarının endüstriyel alanlarda veya araştırma uygulamalarında görmeye alıştık fakat bu robotların gündelik hayatta da yapabilecekleri birçok şey mevcut. Örneğin gözleri görmeyen insanlar için rehberlik edebilecek, konunşabilecek bir mutfak robotu veya işitme engelli kişiler için işaret dili kullanan bir robot.

3d yazıcılar ile üretilen robot kolu aslında işitme engelli insanlara yardımcı olmak isteyen Antwerp Üniversitesi'nden mezun öğrencilerin tezlerinden biridir. Sınıflarda, mahkemelerde ve evlerde, işitme engelli insanlar çoğunlukla tercümana ihtiyaç duyar ancak herzaman tercüman bulmak o kadar da kolay olmayabilir.

Böylesi zor durumların çözümü de elbette “Antwerp’s Sign Language Actuating Node” ismini verdikleri projeden geliyor ve ekip, projeye kısaca ASLAN da diyor. Sıfırdan tasarlanmış ve bir Arduino panosu tarafından kontrol edilen robot, 3d yazıcılar tarfından üretildi. Özel bir eldiven kullanılarak gerekli hareketler öğretiliyor ve ekip ayrıca el hareketlerini öğretirken webcam yardımını da kullanıyor.

Şu anda yalnızca bir tane robot kolu mevcut olduğundan iki eli gerektiren işaretleri yapmak mümkün değil. Ancak iki eli olan ve tam anlamıyla işaret dili kullanan bir robot üretmenin, ekibin ikinci projesi olacağını söylüyorlar. Yine de robotun şu anda bile sahip olduğu yetenekleri göz önüne alırsak, gerçekten iyi bir potansiyeli olduğunu görüyoruz.