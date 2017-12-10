44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ni Kazananlar Belli Oldu

Bu sene 44'üncüsü düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin sonuçları belli oldu. 32 dalda ödül verilen yarışmaya birçok ünlü katıldı.

Kanal D ekranlarından naklen yayınlanan törende 32 dalda ödüller dağıtıldı. Halk oylamasıyla bir ilkin de gerçekleştiği törene bir önceki haberde de belirttiğimiz gibi Okan Bayülgen ve Diriliş Ertuğrul Ekibi katılmadı. Kazananların tam listesi şu şekilde:

1- "Rising Star"



Ödüller Miray Daner, Melisa Şenolsun VE Hazal Filiz Küçükköse'nin oldu. Ödülü Neslihan Atagül Doğulu takdim etti.

1- EN İYİ SENARİST

Ödülün sahibi, Kanal D'de yayınlanan ve sahneleriyle oldukça gündem olan Vatanım Sensin dizisinin senaristi Nuran Everen Şit oldu. Ödülü ünlü yönetmen Osman Sınav verdi.

3- EN İYİ SPOR PROGRAMI

Moderatörlüğünü Ersin Düzen'in yaptığı Mustafa Denizli ve Ali Gültiken'in ise yorumcu olarak bulunduğu Stadyum programı ödüle layık görüldü. Ödül teknik direktör Yılmaz Vural'ın elinden geldi.

4- EN İYİ DİZİ

En iyi dizi ödülü en iyi senarist ödülünün sahibi olan Nuran Evren Şit'in dizisine yani Vatanım Sensin'e gitti. Dizi adına ödülü yapımcı Onur Güvenatam'a, Türker İnanoğlu verdi.

5- EN İYİ KLİP

En iyi klip ödülünü Mabel Matiz ve Anıl Can aldı. Ödülü sevilen şarkıcı Göksel verdi.

6- YILIN ŞARKISI

Ödül, Tarkan'ın seslendirdiği Günay Çoban'ın sözlerini yazdığı Serkan İzzet Özdoğan'ın ise müziğini yaptığı Beni Çok Sev şarkısına gitti. Ödülü Günay Çoban ve Serkan İzzet Doğan, Ayla Çelik'in elinden kabul etti.

7- EN İYİ POP MÜZİK ERKEK:

Cem Yılmaz ödülü verirken "Tarkan'ın ne kadar star olduğunu siz düşünün ayak işlerini ben yapıyorum. Önceden Yalın ile çalışıyordum, rakamlar tatmin etmeyince Tarkan'a geçtim' esprisiyle geceye damga vurdu.

8- EN İYİ POP MÜZİK KADIN:

Ödül yine Cem Yılmaz'ın elinden geldi. Ancak Sezen Aksu törene katılamadığı için Tarkan'a verildi.

9- EN İYİ ÇOCUK OYUNCU:

Anne dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan Beren Gökyıldız ödüle layık görüldü.

11- EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ KADIN:

Ebru Yaşar'a ödülünü Erol Evgin takdim etti.

12- EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ ERKEK:

Ödülü yine Erol Evgin takdim ederken ödülün sahibi Koray Avcı oldu

12- MUCİZE YARATANLAR:

Ödülün sahipleri: Kenan İmirzalıoğlu, Songül Öden, Engin Akyürek, Erkan Petekkaya, Cansu Dere, Tuba Büyüküstün oldu. Ödülü Vuslat Doğan Sabancı takdim etti

14- EN İYİ ERKEK SUNUCU:

Ali İhsan Varol ödülünü ünlü tiyatrocu Selçuk Yöntem'den aldı.

15- EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ:

Güldür Güldür Show ödülünü Yılmaz Erdoğan'dan aldı

16- EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU:

Hande Erçel dülünü Yılmaz Erdoğan'dan aldı

17- EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU:

Çağlar Çorumlu da ödülünü Yılmaz Erdoğan'dan aldı.

18- EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN:​

Ödülü Haluk Levent verdi

19- AZERBAYCAN’IN EN PARLAK YILDIZI ÖDÜLÜ:

Bu oldukça ilginç başlıklı ödülü Röya aldı.

19- EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ:

Kıraç tarafından takdim edilen ödül Söz dizinin müziğine gitti. Ödülü Atakan Ilgazdağ aldı.

20- EN İYİ YÖNETMEN:

En iyi yönetmen ödülünün sahibi Söz dizinin yönetmeni Yağız Alp Akaydın Osman Sınav'dan aldı

21- EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU:

Star Tv sunucusu Nazlı Çelik ödüle layık görüldü.

22- EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU:

Fatih Portakal FOX Tv'deki haber programıyla bu ödülün sahibi oldu.

23- EN İYİ HABER PROGRAMI:

5N 1K programıyla Cüneyt Özdemir ödüle layık görüldü.

24- EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI:

Ödülün sahibi elbette herkesi bulan Müge Anlı oldu.

25- EN İYİ YARIŞMA: ​

Survivor programı adına ödülü Acun Ilıcalı aldı.

26- EN İYİ PROJE:

Ödüle layık görülen Harun Kolçak ( Çeyrek Asır ile ) vefat ettiği için Eşref Kolçak'a takdim edildi.

27- EN İYİ MÜZİK GRUBU:

Tahmin edeceğiniz üzere ödülü Athena aldı.

28- EN İYİ KADIN OYUNCU: ASLI ENVER:

Asşı Enver İstanbullu Gelin dizisindeki performansıyla ödüle layık görüldü.

29- EN İYİ ERKEK OYUNCU:

Söz dizisinin başrolünde oyanayan Tolga Sarıtaş ödülün sahibi oldu.

30- EN İYİ DİZİ ÇİFTİ:

Kalp Atışı dizisi ile Öykü Karayel ve Gökhan Alkan ödülünü aldı.

31- EN İYİ YOUTUBER / INSTAGRAMMER:

Ödülü Enes Batur Şeyma Subaşı'nın elinden aldı.

Ödüller verilmeye devam ettikçe güncellemeler yapılacaktır.