Yaz aylarında bol bol video kaydı yapmak isteyen insanlar için hem uygun fiyatlı hem de kaliteli çekimler yapabilen aksiyon kamerası SOOCOO S200’e baktık.

Kışı arkamızda bırakmanın rahatlığı ile yavaş yavaş sıcak günlere alışmaya başladık. Aylardır evinde oturmayı tercih eden pek çok insan, havaların ısınması ile birlikte dışarı çıkmaya başladılar. Havaların güzelleşmesi ile gezmek isteyen insanlar, gezdikleri yerleri de kayıt altına almak istiyorlar. Yaklaşık 2 ay sonra yaza giriş yapacağız ve bu vakitten sonra deniz keyfi başlayacak. Böyle durumlarda bir aksiyon kamerasına sahip olmak kadar güzel bir şey yok.

Bu noktada tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak SOOCOO S200 4K Aksiyon kamerasından bahsetmek istiyorum. Üzerindeki dokunmatik ekrandan veya mobil uygulaması sayesinde akıllı telefonunuzdan kontrol etmenize olanak tanıyan aksiyon kamerası, muhteşem doğa yürüyüşlerinden nutkunuzun tutulmasına neden olacak su altı dalışlarına kadar tüm maceralarınızı kayıt altına alabilir. Tüm bu videoları vlog video şeklinde paylaşarak sizler de birer YouTuber olabilirsiniz.

Teknostore üzerinden harici bir mikrofonun da hediye edildiği bir şekilde satılan SOOCOO S200, üzerindeki Sony sensörü ile 4K/24 FPS çekimler yapabiliyor. 12MP’lik fotoğraf ve video çözünürlüğü sunan aksiyon kamerasında USB, HDMI ve WiFi bağlantıları bulunuyor. USB ile dosyaları bilgisayara aktarabilir, HDMI ile kaydettiğiniz görüntüleri bir ekranda görebilir ve WiFi ile aksiyon kamerasını akıllı telefonunuzla kontrol edebilirsiniz.

SOOCOO S200 4K aksiyon kamerasının teknik özellikleri şu şekilde:

Novatek 96660 yonga seti

Sony IMX078 sensör

2.45 inç TFT Ekran

80 Dakika çalışma süresi

1250mAh Batarya

4K / 24fps video kaydetme özelliği

12MP kamera

Bağlantı: USB, HDMI, WiFi

80g ağırlık

67 x 33 x 43 mm boyut

SOOCOO S200’ün teknik özellikleri bu şekilde. Ürün, içerisinden çıkan pek çok ürün sayesinde farklı alanlarda kullanılabiliyor. Su geçirmez kılıf, uzaktan kumanda, bisiklet bileziği, kask bağlantı aparatı, çok fonksiyonlu bağlantı aparatı, bağlantı kayışı, kablo bağı, 3M yapışkan, bağlantı ipi, pivot bağlantı aparatı, toka bağlantı adaptörü gibi aksesuarlarla birlikte gelen ürün, kameralar için geliştirilen pek çok aksesuarla birlikte kullanılabiliyor.





Kamerayı daha etkin bir şekilde kullanmak için taşıma aparatları, tripodlar, ışık gibi pek çok aksesuarı da satın alabilir ve SOOCOO S200 ile kullanabilirsiniz. 170 dereceye varan devasa çekim açısıyla profesyonel çekimler yapabileceğiniz aksiyon kamerası, eklenen aparatlarla daha da etkili anlar yakalayabilmenizi sağlıyor.

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