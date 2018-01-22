5 Ay Boyunca Avrupa’yı Gezen Fotoğrafçının Harika Kareler!

40.000 kilometre yol, 17 ülke ve büyük bir gezinin ardından kalan her biri müzelik muhteşem fotoğraflar. Fotoğrafçı Johan Lolos, bu harika gezisinin ardından tüm internet aleminin ruhunu okşayacak başarılı görüntülerini paylaştı.

Güzel bir gezi turuyla birbirine yakın ülkeleri ve coğrafyaları hızlı bir şekilde kim ziyaret etmek istemez ki?

Johan Lolos, böyle gezilere çıkamayanlar için yanına fotoğraf makinesini de alıp 5 aylık bir tur düzenlemiş. Sanatçı, önceleri Avustralya ve Yeni Zelanda’da 2 yıl boyunca doğa fotoğrafçılığı ile ilgilenmiş. Ardından Avrupa'nın peyzajı ve farklı coğrafyası dikkatini çekince ibresini kuzeye yöneltmiş.

Alpler’den başlayan yolcuğu, kıtanın en güzel koylarından şehirlerine kadar uzanıyor. 15 Mayıs 2017’de başladığı yolcuğunu her gün, Instagram hesabından ve Hikayeler’den paylaşıyor. 145 destinasyon ve 17 ülke ziyareti ardından program 6 Ekim 2017’de tamamlanıyor.

İşte kendisinin deklanşöründen, çerçeveletip duvarlara asmalık muhteşem kareler:

İsviçre, Augstmatthorn Dağı:

İtalya, Braies Gölü:

İtalya, Secada Dağı:

İzlanda, Landmannalaugar Dağı:

Slovenya, Triglav Ulusal Parkı:

Norveç, Hamnøy Kasabası:

Yunanistan, Navagio Sahili:

Almanya, Gerold kırsalı:

Avusturya, Lech Dağı:

Fransa, Aiguille Du Midi Dağı:

Norveç, Kvalvika Sahili: