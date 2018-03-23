“5G Sayesinde Akıllı Telefonları Ayda Bir Kere Şarj Edeceğiz!”

Kablosuz ağ sistemlerinde büyük bir sıçrama yaratacak olan yeni nesil 5G teknolojisi hakkında Verizon’un CEO’su Lowell McAdam iddialı açıklamalarda bulundu. Kendisine göre akıllı telefonların en büyük sorunu olan enerji sorunu 5G ile çözülecek, onları ayda bir defa şarja takmamız yerli olacak.

Dünyanın kablosuz iletişim ile nasıl değiştiğini hep birlikte görüyoruz. Ancak bundan daha fazlası var. 5G, sahip olduğu altyapı sistemleri gereğince mobil cihazlarla kurulacak iletişim ağlarından çok daha ötesini vadediyor. Artık internete bağlanan her cihaz, hayatımızda büyük bir yer tutacak.

2011 yılından bu yana ABD’nin en büyük telekom şirketlerinden birisi olan Verizon’un 150 milyondan fazla müşterisi bulunuyor. CEO’su Lowell McAdam, 5G teknolojisine geçişin ardından cihazların pil ömründe devasa bir artış yaşayacağımızı öngörüyor. Ona göre cihazlarımızı ayda bir defa şarja takmamız yeterli olacak.

McAdam bu söylemlerini Las Vegas’ta düzenlenen IBM Think etkinliği sırasında 40 bin kişi önünde açıkladı. İçinde bulunduğumuz 4. nesil sanayi devrimi açısından 5G teknolojisinin neleri mümkün kılacağına dair konuşma düzenledi.

"Nesnelerin İnterneti ortamında 5G ile bağlanan cihazların pil ömrü 10 yıla kadar uzayacak. Çünkü teknik olarak bakıldığında hücresel iletişimin hızında 200 kata kadar artış gerçekleşecek.”

Verizon’un CEO’su artık bir telekom şirketi olarak görülmediklerini, yatırımlarını bir medya şirketi olma yolunda sürdürdüklerini belirtti. 5G teknolojisine sahip olacak cihazların, medyanın etkinliği açısından önemli bir dönüm noktası olacağı söyleniyor.

“2000 yılında Verizon'u kurduğumuzda planlarımız hep ileriye yönelikti. Sonra iPhone'un duyurulduğu gün bu planların büyük çoğunluğu değişti. Şirket, dikey bir genişlemeden daha çok yatay bir genişlemeye doğru yöneldi.”

Verizon, içinde AOL ve Yahoo’nun bulunduğu Oath, TechCrunch ve Tumblr dahil 50’den fazla medya şirketinin sahibi. Üstelik telekom anlamındaki faaliyetleri ABD ve çevresindeki ülkelerle sınırlı.

McAdam, 1 Gbps’lik internet hızının 5G ile birlikte standart hale geleceğini ve 25 Gbps'ye kadar hız sunabileceklerini söyledi. Ardından Elon Musk’ın Mars’ı kolonize etme planları sırasında, gezegene kablosuz bağlantı sistemleri kurabileceklerinin de altını çizdi.

