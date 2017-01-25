6000 Yıllık Antik Yazılar, Zihin Gücüyle Kontrol Edilen Araçların ve Uzaylıların Varlığını Kanıtlıyor

Antik Hint yazıları, bundan binlerce yıl önce uçan makinelerin, zihin gücüyle kontro edilen araçların var olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca bu antik yazılarda, Dünya’ya gelen uzaylıların varlığından da bahsediliyor.

İnsanlığın geçmişinin tarih kitaplarında bizlere anlatılanlardan çok daha heyecan verici olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Ya da doğrudan söylemek gerekirse, geçmişte insanlığın bugünkünden çok daha ileri bir teknolojiye sahip olduğunu… Aslında bunları destekleyen bazı kanıtlar mevcut. Bu kanıtların en önemlisi ise zihin gücüyle kontrol edilen araçlardan, yer çekimine karşı koyan ve havaya yükseltme gibi teknolojilerden ve diğer gezegenlerden gelen uzay gemilerinden bahsedilen antik yazılar.

Dünya tarihinde Antik Mısır ve Sümerler gibi birçok heyecan verici detay barındıran antik medeniyetler var. Bu medeniyetlerin en ilginçlerinden biri ise Antik Hindistan. Antik Hindistan’ı ilginç kılan şey ise Vedas adı verilen yaklaşık 6000 yıllık antik yazıları. Zira bu antik yazılarda, kendilerini ziyaret eden uçan gemilerden bahsediliyor. Hint Sanskrit dilindeki bu yazılar, Sanskrit literatürünün en eski katmanını ve en eski Hinduizm yazıtlarını meydana getiriyor.

Bu antik yazılar, hem büyüleyici hem de şaşırtıcı detaylar içeriyor. Antik kitap Vaimanika Shastra ya da daha anlaşılır ismiyle Havacılık Bilimi, antik kültürler tarafından erişilebilen bir teknoloji sayesinde zihin ile kontrol edilebilen araçların detaylarından bahsediyor. Çoğu araştırmacı bu antik kitabı; uzay, uzay gemileri ve yıldızlar arası seyahat ile ilgili bir kılavuz olarak görüyor.



Antik Hindistan'da Uçan Makinelerin Var Olduğunu Gösteren Antik Hint Yazıtları

Sanskrit dili alanında bilinen bir uzman olan Dr. V. Raghavam, bu antik Hint yazılarının diğer gezegenlerde yaşayan insanlardan ve binlerce yıl önce bizim atalarımızı ziyaret eden uzaylılardan bahsettiğini söylüyor. Dr. Raghavam, bu antik yazıları 50 yıl boyunca araştırmasının sonunda diğer gezegenlerde yaşayan canlıların olduğuna ve bunların yaklaşık olarak milattan önce 4000’li yıllarda Dünya’ya geldiklerine ikna olduğunu ifade ediyor. Ayrıca Dr. Ragvaham; bu antik yazılarda, Hint destanlarında ve diğer antik Sanskrit yazılarında uçan makinelerden ve adeta bilim-kurgu filminden fırlamış fantastik silahlardan bahsedildiğini de dile getiriyor. Birçok bilim adamı ve yazar da Dr. Ragvaham’ın bu görüşlerine katılıyor.



Antik Hindistan'da Var Olduğuna İnanılan Bir Uçan Makine

Havacılık alanında uzman Prof. Dr. A.V. Krishna Murty de Vedas adı verilen antik Hint yazılarında ve diğer yazılarda havacılık, uzay gemileri, uçan makineler ve antik astronotlardan bahsedildiğini belirtiyor. Ayrıca Prof. Dr. Krishna Murty, Sanskrit yazılarıyla ilgili bir çalışmanın, Antik Hindistan’da uçan makinelerin yapımının bilindiğinin ve bu makinelerin, diğer gezegenlerden gelen uzay gemilerinden örnek alınarak yapıldığı konusunda kendisini ikna ettiğini ifade ediyor.