Dinozorları Yok Eden Asteroid, Küresel Isınmayı Tetikliyor!

Küresel ısınma son dönemlerin en önemli sorunların biri haline geldi. Şimdi ise bundan 66 milyon yıl önce dinozorları yok eden asteroit, 100.000 yıllık kürsel ısınmanın tetiklenmesine neden oldu.

Chicxulub adı verilen asteroit, 5° C'lik (9 ° F) bir sıcaklık artışı meydana getirerek kürsel ısınmanın tetiklenmesine neden oldu. Asteroit tarafından atılan karbondioksit, gezegenin 100.000 yıl önce içinde sakladığı küresel ısınma noktasına etki etti ve dünyanın gördüğü en kötü iklim değişikliği vakalarından birini tetikledi.

Aynı asteroit bundan 66 milyon yıl önce de dinozorların yok olmasına neden olmuştu. Aslına bakacak olursanız, sıcaklığın 5 derece yükselmiş olması ilk etapta kulağa çok da sorun yokmuş gibi geliyor, ancak durum hiç de öyle değil. Şimdiler de büyük bir krize yol açan bu durumu anlayabilmek için araştırmacılar, 66 milyon yıl önce Dünya’nın bu duruma nasıl tepki verdiğini bulmaya çalışıyorlar.

66 milyon yıl önce altı ile dokuz mil arası bir çapa sahip olduğu düşünülen bu göktaşı, Chicxulub kasabasının bulunduğu Meksika’daki Yucatan Yarımadası’na çarpmış ve gezegenimizi derinden etkilemişti. Yaşamın %75’inin çarpma sonucu yok olduğunu ifade eden araştırmacılar; yayılan kükürtlü bulut nedeniyle orman yangınlarının ve tsunamilerin meydana geldiğini de ifade ettiler. Şu an için durumun ne şekilde ilerleyeceği net olarak bilinmese de bizler için çok da hoş olmadığı kesin.