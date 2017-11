Google Asistant'ın 7 Kullanışlı Özelliği

Google Asistan, hayatınızı kolaylaştırmak konusunda çok istekli sizler için bu özellikleri bir başlık altında topladık.

Daha önce, Google’ın yeni telefonlarında asistan sorunundan bahsetmiştik, bu haberimizde Google Asistan’ın sorunlardan çok faydalarına odaklanacağız. Çok işlevsel konuşma bir yazılımı olan 7 Google Asistan özelliği siz söyleyin o yapsın, uzun süreli kullanımda karşınızda canlı biri olduğunu düşünebilirsiniz. Sizler için bu özellikleri telefonda test ettik, diğer cihazlarda da belli bir dereceye kadar çalışmaktadır.

1. Sizin için, uçuş fiyatlarını takip edebilir

Tek yapmanız gereken, gitmek istediğiniz yeri belirtmek ve ardından ‘’track prices’’ kısmına tıklamak ya da söylemek. Ardından uçuş fiyatları ile ilgili e-mail dokümanı alırsınız.

2. Fotoğraflarınız arasında gezinebilir

Fotoğraflarınıza bakmak için tıklamak ya da kaydırmaktan sıkıldıysanız, Google Asistanı deneyebilirsiniz. Google Photos’a yüklediğiniz fotoğraflarınıza erişebilir, konum ve benzeri anahtar kelimelerle listeleyebilirsiniz. Örneğin, “show my photos at İzmir” dediğinizde karşınıza izmirde çekildiğiniz tüm fotoğraflar çıkar.

3. Kendi içeriklerinizi oluşturabilirsiniz

Google Asistant’ın yeni özelliği ‘’Meme Budy’’ sayesinde ile hikayeler anlatabilir, müzik veya küçük testler hazırlayabilirsiniz. (Meme demişken aklınıza kötü bir şey gelmesin, tanım olarak bizlerin Caps olarak bildiği içeriklere yurt dışında verilen isim diyebiliriz.) Kullanmak için Google Asistan’a “talk to Meme Buddy” demeniz yeterli.

4. Chromecast’inize içerik yayınlayabilirsiniz

Google asistan ile Chromecast kullanarak, Netflix ve Spotify üyelikleriniz ile istediğiniz içeriklere erişebilirsiniz. Örneğin “play Game of Thrones in Living Room” dediğinizde oturma odasına gittiğinizde, Netflix üzerinden dizinizi izleyebilirsiniz. Evinize, Google Asistan'ın anlayabileceği (örneğin "eğitim", "mutfak" veya "oturma odası" gibi) isimleri verirseniz, Google Asistan Chromecast'le sorunsuz bir şekilde çalışır.

5. Günlük abonelikler edinebilirsiniz

Google asistan, size günlük üyelikler sunar dilerseniz şaka, fotoğraf ve hava durumu gibi bilgileri her gün alabilirsiniz. Örneğin, ''what's the Weather like'' dediğinizde hava durumu bilgisini alırsınız, bu ilginin sizinle her gün paylaşılması için ise “send me ... everyday” demeniz yeterli.

6. Gün boyu yaptığınız eylemlerin dokümanını alabilirsiniz

Unutmak istemediğiniz şeyleri ve yaptıklarınızı not edebilir ve akşamları özet olarak dinleyebilirsiniz. Örneğin, ''open digest'' komutu ile uygulamayı açabilir,“add hotel bookings to my digest” komutu ile otel rezervasyonlarınızı not edebilirsiniz. Faydalanmak için, şuradan IFTTT üyeliği açmanız gerekiyor.

7. Facebook ve Twitter sayfalarınızı aynı anda güncelleyebilirsiniz

İFTTT üyeliğinizi ile Google Asistan üzerinden Facebook ve Twitter kullanabilirsiniz. “tell my followers...” komutunun sonuna söylemek istediklerinizi eklemeniz yeterli.

Geliştiriciler, bu özelliklerin başta insanlara kullanışsız gibi görünse de, denemeye başladıktan sonra memnun kalacağınızı söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Google'ın sesli asistanını kullanıyor musunuz?