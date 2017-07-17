Güney Kore'deki YouTuber 'Büyükanne', çektiği videolar sayesinde büyük bir şöhrete kavuştu. Büyükanne, Güney Kore'de oldukça seviliyor ve videolarına olan ilgi ise gerçekten çok fazla.

Günümüzde YouTube'a olan ilgi epey büyük. Özellikle insanlar, şöhretin kapılarını YouTube'da arıyor ve bazıları bu yönde oldukça başarılı olabiliyorlar. Hatta ilgi o kadar büyük ki, artık İŞKUR'un bile Google ile anlaştığını ve bu yönde de YouTuber'lar yetiştireceğini biliyoruz. Sektör bu şekilde gelişirken 'farklı' olanların da ilgi çekmesi ve popüler hale gelmesi daha kolay oluyor.

Güney Kore'deki Büyükanne (Park Makrye) de, 70 yaşında olmasıyla ve çektiği ilginç videolarla popüler hale geldi. Park Makrye, yaşını kahramanca esprilerine malzeme yapıyor ve oldukça samimi YouTube videoları sayesinde Güney Kore'de seviliyor. Büyükanne'nin YouTuber olma yolundaki en büyük destekçisi ise torunu. Torunu, Makrye'nin yaşlılık hastalığına yenik düşmesini ve bunamayı önlemesi amacıyla böyle bir karar aldıklarını dile getiriyor.

Büyükanne'nin yaklaşık 300.00 abonesi var ayrıca bazı büyük firmalarla da anlaşmaları bulunuyor. Üstelik bu markalar da küçük markalar sayılmaz, içlerinde Samsung bile bulunuyor.

Park Makrye ise hayatına ve gündelik işlerine devam ediyor. Büyükanne'nin torunu Kim Yura da, büyükannesiyle çektiği vloglar konusunda popüler oldu. Sonuçta bu işte gerçekten büyük bir payı vardı. Ayrıca ilerleyen süreçte Büyükanne, oyunculuk eğitimleri de alacak.

Büyükanne'nin YouTube üzerindeki en popüler videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.